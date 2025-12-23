Незаконное обогащение на 17 млн грн: будут судить экс-начальника управления логистики ВСУ, - ГБР

ГБР завершило расследование в отношении бывшего руководителя одного из управлений сил логистики ВСУ, которого обвиняют в незаконном обогащении и хранении оружия.

В ходе мониторинга образа жизни бывшего военнослужащего сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции установили, что бывший военнослужащий в течение 2023 и 2024 годов приобрел активы на сумму более 17 миллионов гривен. Речь идет о 14 земельных участках в Киевской области, квартире, автомобилях TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а также облигациях внутреннего государственного займа, эмитированных Министерством финансов Украины.

Кроме того, выяснилось, что указанный военнослужащий в 2023 году приобрел в собственность еще один земельный участок и дом в Киевской области общей стоимостью более 5 миллионов гривен.

Все эти активы он оформлял на себя и на близких лиц.

НАПК проанализировало доходы и расходы семьи бывшего военного и его родственников и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

Кроме того, во время обыска по месту жительства последнего обнаружили оружие и боеприпасы, которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Бывший военнослужащий обвиняется в незаконном обогащении и незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 3685, ч. 1 ст. 263 УК Украины).