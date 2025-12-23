Незаконне збагачення на 17 млн грн: судитимуть ексначальника управління логістики ЗСУ, - ДБР
ДБР завершило розслідування щодо колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та зберіганні зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.
Під час моніторингу способу життя колишнього військовослужбовця працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції встановили, що колишній військовослужбовець протягом 2023 та 2024 років набув активів на понад 17 мільйонів гривень. Йдеться про 14 земельних ділянок в Київській області, квартиру, автомобілі TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України.
Крім того, з'ясувалось, що вказаний військовослужбовець у 2023 році набув у власність ще одну земельну ділянку та будинок в Київській області, загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.
Всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб.
НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї колишнього військового та його родичів, і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.
Крім того, під час обшуку за місцем проживання останнього виявили зброю та боєприпаси, який останній зберігав без передбаченого законом дозволу.
Колишній військовослужбовець обвинувачується у незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 3685, ч. 1 ст. 263 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль