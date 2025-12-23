Незаконне збагачення на 17 млн грн: судитимуть ексначальника управління логістики ЗСУ, - ДБР

ДБР завершило розслідування щодо колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та зберіганні зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Під час моніторингу способу життя колишнього військовослужбовця працівники ДБР у тісній взаємодії із Національним агентством з питань запобігання корупції встановили, що колишній військовослужбовець протягом 2023 та 2024 років набув активів на понад 17 мільйонів гривень. Йдеться про 14 земельних ділянок в Київській області, квартиру, автомобілі TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON, а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів України.

Крім того, з'ясувалось, що вказаний військовослужбовець у 2023 році набув у власність ще одну земельну ділянку та будинок в Київській області, загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Всі ці активи він оформлював на себе і на близьких осіб.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї колишнього військового та його родичів, і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.

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Крім того, під час обшуку за місцем проживання останнього виявили зброю та боєприпаси, який останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

Колишній військовослужбовець обвинувачується у незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами (ст. 3685, ч. 1 ст. 263 КК України).