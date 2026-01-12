РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10849 посетителей онлайн
Новости
191 4

В 2025 году ГБР направило в суд более 7,4 тысячи обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА

В 2025 году ГБР направило в суд более 7,4 тысячи обвинительных актов

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям.

В 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 420 обвинительных актов в отношении 7 901 человека, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

  • 3 должностных лица категории "А";
  • 6 народных депутатов Украины;
  • 5 бывших членов Кабинета Министров;
  • 25 судей;
  • 1 496 правоохранителей;
  • 45 работников налоговых органов;
  • 74 таможенника;
  • 127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 131 сотрудник Государственной лесной охраны;
  • 65 работников органов и подразделений гражданской защиты;
  • другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 513 фигурантам расследований и задержали 2017 человек.

ГБР продолжает активизировать работу в ключевых направлениях: противодействие коррупции в органах государственной власти и правоохранительных структурах, документирование военных преступлений, выявление злоупотреблений в сфере обороны, в ТЦК, а также очищение судебной системы от недобросовестных должностных лиц.

С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 890 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства.

ГБР
ГБР

Читайте также: Почти 3 млрд грн убытков: раскрыта масштабная схема в оборонных закупках, - Офис Генпрокурора

Автор: 

коррупция (8866) нацбезопасность (229) расследование (3104) ГБР (3345) военные преступления (1548)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миндич на берегу Средиземного моря читает эту хрень и весело смеётся.
показать весь комментарий
12.01.2026 10:30 Ответить
Трутні, напишіть скільки злочинців реально отримали покарання.
Майже 300 000 "розслідувань" у них. Нахіба ви такі потрібні?
показать весь комментарий
12.01.2026 10:32 Ответить
ДБР це охранка Зеленського. Ніякого сенсу з них не буде.
показать весь комментарий
12.01.2026 10:42 Ответить
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій. ВИРОКІВ НУЛЬЦІЛИХ КУЙ ДЕСЯТИХ
показать весь комментарий
12.01.2026 11:24 Ответить
 
 