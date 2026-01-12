В 2025 году ГБР направило в суд более 7,4 тысячи обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям.
В 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 420 обвинительных актов в отношении 7 901 человека, передает Цензор.НЕТ.
Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:
- 3 должностных лица категории "А";
- 6 народных депутатов Украины;
- 5 бывших членов Кабинета Министров;
- 25 судей;
- 1 496 правоохранителей;
- 45 работников налоговых органов;
- 74 таможенника;
- 127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 131 сотрудник Государственной лесной охраны;
- 65 работников органов и подразделений гражданской защиты;
- другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.
Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 513 фигурантам расследований и задержали 2017 человек.
ГБР продолжает активизировать работу в ключевых направлениях: противодействие коррупции в органах государственной власти и правоохранительных структурах, документирование военных преступлений, выявление злоупотреблений в сфере обороны, в ТЦК, а также очищение судебной системы от недобросовестных должностных лиц.
С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 890 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства.
