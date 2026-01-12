В 2025 году ГБР направило в суд более 7,4 тысячи обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям.

В 2025 году по материалам расследований ГБР в суд было направлено 7 420 обвинительных актов в отношении 7 901 человека, передает Цензор.НЕТ.

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

3 должностных лица категории "А";

6 народных депутатов Украины;

5 бывших членов Кабинета Министров;

25 судей;

1 496 правоохранителей;

45 работников налоговых органов;

74 таможенника;

127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

131 сотрудник Государственной лесной охраны;

65 работников органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

Также в 2025 году сотрудники ГБР сообщили о подозрении 21 513 фигурантам расследований и задержали 2017 человек.

ГБР продолжает активизировать работу в ключевых направлениях: противодействие коррупции в органах государственной власти и правоохранительных структурах, документирование военных преступлений, выявление злоупотреблений в сфере обороны, в ТЦК, а также очищение судебной системы от недобросовестных должностных лиц.

С начала полномасштабного вторжения России Бюро расследует 2 890 уголовных производств по преступлениям против национальной безопасности государства.





