Обвиняемый в преступлениях в Ирпене полковник РФ Карасев получил должность в мэрии Самары

В российской Самаре заместителем мэра назначили 43-летнего полковника Сергея Карасева — участника войны против Украины и кавалера нескольких российских орденов, которого украинские правоохранители обвиняют в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российской программы переподготовки участников войны в Украине у чиновников "Время героев", передает местная служба Радио Свобода.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обвинен в совершении военных преступлений в Украине

В 2023 году Офис генерального прокурора Украины обвинил Карасева в совершении военных преступлений в ходе вторжения, внимание на это обратил российский журнал "7x7".

В публикации украинской прокуратуры имя Карасева не называлось, однако в сентябре 2025 года британская газета The Sunday Time раскрыла его личность. В материалах Офиса генпрокурора обвиняемый военный упоминается как командир 31-й десантно-штурмовой бригады. Карасев возглавил эту бригаду незадолго до вторжения в Украину в 2022 году.

Смотрите также: Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими во время оккупации Бучи. ФОТО

По версии украинского следствия, в 2022 году Карасев застрелил жителя оккупированного Ирпеня из-за отсутствия документов, а также избил пенсионерку, вырвав ей кусок волос и выбив зубы прикладом автомата. Сам Карасев обвинения не комментировал.

Что будет делать на должности

На сайте "Время героев" говорится, что Карасев на новой должности "будет решать задачи, связанные с поддержкой бойцов, ветеранов СВО (полномасштабной войны против Украины. – Ред.) и их семей".

Там же говорится, что другие участники программы также заняли новые должности, среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, председатель Тамбовской области Евгений Первыщев, сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев и председатель детско-юношеского "Движения Первых" Артур Орлов.

Читайте также: В 2025 году ГБР направило в суд более 7,4 тысячи обвинительных актов. ИНФОГРАФИКА

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано более 190 тысяч военных преступлений, совершенных представителями государства-агрессора. Сообщено о подозрении 1 029 военным РФ, 747 обвинительных актов направлено в суд, а 206 человек уже осуждены.