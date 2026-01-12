РУС
Обвиняемый в преступлениях в Ирпене полковник РФ Карасев получил должность в мэрии Самары

В Самаре заместителем мэра стал офицер РФ, обвиняемый Украиной в военных преступлениях

В российской Самаре заместителем мэра назначили 43-летнего полковника Сергея Карасева — участника войны против Украины и кавалера нескольких российских орденов, которого украинские правоохранители обвиняют в совершении военных преступлений во время оккупации Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте российской программы переподготовки участников войны в Украине у чиновников "Время героев", передает местная служба Радио Свобода.

Обвинен в совершении военных преступлений в Украине

В 2023 году Офис генерального прокурора Украины обвинил Карасева в совершении военных преступлений в ходе вторжения, внимание на это обратил российский журнал "7x7".

В публикации украинской прокуратуры имя Карасева не называлось, однако в сентябре 2025 года британская газета The Sunday Time раскрыла его личность. В материалах Офиса генпрокурора обвиняемый военный упоминается как командир 31-й десантно-штурмовой бригады. Карасев возглавил эту бригаду незадолго до вторжения в Украину в 2022 году.

По версии украинского следствия, в 2022 году Карасев застрелил жителя оккупированного Ирпеня из-за отсутствия документов, а также избил пенсионерку, вырвав ей кусок волос и выбив зубы прикладом автомата. Сам Карасев обвинения не комментировал.

Что будет делать на должности

На сайте "Время героев" говорится, что Карасев на новой должности "будет решать задачи, связанные с поддержкой бойцов, ветеранов СВО (полномасштабной войны против Украины. – Ред.) и их семей".

Там же говорится, что другие участники программы также заняли новые должности, среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, председатель Тамбовской области Евгений Первыщев, сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев и председатель детско-юношеского "Движения Первых" Артур Орлов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано более 190 тысяч военных преступлений, совершенных представителями государства-агрессора. Сообщено о подозрении 1 029 военным РФ, 747 обвинительных актов направлено в суд, а 206 человек уже осуждены.

+4
мерія Самари законна ціль
12.01.2026 21:41
+4
самокат йому під підїзд..
12.01.2026 21:49
+3
Ну і чудово! Ця гнида кожен день буде їздити на роботу.
Ну, в ГУР натяк зрозуміли...
12.01.2026 21:45
А що у нас не прокуратура а якийсь офіс ?
12.01.2026 21:40 Ответить
мерія Самари законна ціль
12.01.2026 21:41 Ответить
Ну і чудово! Ця гнида кожен день буде їздити на роботу.
Ну, в ГУР натяк зрозуміли...
12.01.2026 21:45 Ответить
самокат йому під підїзд..
12.01.2026 21:49 Ответить
Дрон "Блискавку" йому в кабінет!
12.01.2026 21:49 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
12.01.2026 21:54 Ответить
Ну і що зараз буде робити суддя подасть скаргу в міжнародний суд, про те що ми його посадили а ху...лостан не виконує наші рішення. Так він не лише не виконує, він ще на вас .... поклав. Справою займайтеся, а що робити з недоносками ху...лостана, думатимемо після війни.
12.01.2026 21:55 Ответить
Там треба працювати по всій сім'ї...
12.01.2026 22:02 Ответить
пора нагороджувати самокатом .
12.01.2026 22:12 Ответить
А кулю коли?
12.01.2026 22:32 Ответить
 
 