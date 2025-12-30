Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими лицами во время оккупации Бучи.. ФОТО

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении военнослужащему РФ, который отдал приказ о расстреле гражданских в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Что известно о военном преступнике?

Как отмечается, командир отделения 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ во время временной оккупации города Бучи приказал расстрелять автомобиль, в котором находились трое гражданских. В результате полученных ранений они погибли на месте. За содеянное злоумышленнику может грозить пожизненное заключение.

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Детали зверства

Следствием установлено, что в марте 2022 года в городе Буча Киевской области на блокпосту военные РФ остановили автомобиль с гражданскими лицами. Подозреваемый командир знал, что люди не участвовали в боевых действиях, однако отдал приказ своим подчиненным открыть огонь по гражданскому автомобилю.

Во исполнение приказа экипаж боевой машины десанта БМД-2 осуществил обстрел автомобиля Mitsubishi Colt, в котором находились мирные жители. В результате расстрела трое гражданских лиц погибли на месте.

"Следователи задокументировали, что нападение было совершено умышленно, без какой-либо военной необходимости, в нарушение норм Женевских конвенций и Дополнительного протокола I к ним, которые запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

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Что грозит военному преступнику?

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - отдача приказа на нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил Российской Федерации, который в марте 2022 года участвовал в вооруженной агрессии РФ против Украины на территории Киевской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дела против других оккупантов

Вместе с тем, следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины завершили досудебное расследование в отношении двух российских военнослужащих, которые в марте 2022 года во время оккупации г. Буча Киевской области совершили жестокое обращение с гражданским населением.

"В ходе досудебного расследования установлено, что двое военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, один из которых капитан - командир десантно-штурмовой роты, а второй рядовой - механик-водитель десантно-штурмового взвода парашютно-десантной роты этого же полка, вошли в квартиру гражданских лиц, угрожая им применением оружия, начали проводить обыск помещения и избивать местных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, указанные военные стреляли из автоматического оружия по квартире рядом с двумя пострадавшими мужчинами, которые были внутри, тем самым угрожая им убийством, имитируя расстрел. На следующий день один из тех же военных РФ - механик-водитель десантно-штурмового взвода парашютно-десантной роты, вместе с другими военными снова ворвался в квартиру тех же граждан и в ходе обыска нанес двум пострадавшим телесные повреждения и угрожал им убийством. Своими действиями они причинили потерпевшим телесные повреждения, сильные моральные и психические страдания.

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Также, Нацполиция завершила досудебное расследование в отношении военного РФ, который совершил действия, направленные на жестокое, оскорбительное и унизительное обращение с мирным населением в городе Буча. В марте 2022 года во время временной оккупации города российский военнослужащий, угрожая огнестрельным оружием, заставил трех местных жителей выйти из дома и конвоировал их в другой двор. На месте он приказал гражданским лечь на землю лицом вниз, и чтобы запугать, произвел несколько выстрелов из автомата рядом с их головами.

По данным Нацполиции, злоумышленником оказался младший сержант, занимавший должность - номер расчета самоходного артиллерийского взвода 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ, который принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии против Украины.

Обвинительные акты в отношении вышеупомянутых трех военных РФ направлены в суд по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц, а именно в отношении совершения угрозы убийством) и ч. 1 ст. 438 (жестокое обращение с гражданским населением) Уголовного кодекса Украины.

Работа по установлению других военнослужащих РФ, причастных к военным преступлениям против гражданского населения Украины, в частности в городе Буча, продолжается.