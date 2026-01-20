СМИ установили российских хирургов, которые выжгли "Слава России" на теле украинского пленного

Надпись "Слава России" и букву Z на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева сделали во время операции в крупнейшей больнице Донбасса – "Донецком клиническом территориальном медицинском объединении" (ДОКТМО). Оставить эту надпись могли российские хирурги из так называемой группы "Друзья медицины Донбасса".

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Что установили журналисты?

Так, эту надпись на животе украинского защитника сделали 24 февраля 2024 года во время операции российские хирурги. Речь идет о врачах Андрее Крячко и Юрии Кузнецове, которые вместе работают в одной больнице Краснодара, но с начала полномасштабного вторжения регулярно навещают ДОКТМО, привозят гуманитарную помощь и проводят операции.

  • Инициатором создания группы "Друзья медицины Донбасса" является московский хирург, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Бадма Башанкаев, который также приезжает в донецкую больницу оперировать.

Российские хирурги из так называемой группы "Друзі медицини Донбасу"

Хронология событий

Летом 2025 года в украинских и мировых СМИ появилось фото с изображением выжженной на животе бывшего украинского пленника надписи "Слава России" и пропагандистского символа армии РФ – буквы Z.

В расследовании журналисты воссоздали хронологию событий: в частности, в феврале 2024 года в Донецкой области военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев получил ранения и попал в плен, представители группировки "ДНР" вывезли его в оккупированный Донецк.

После заключения в подвале бойца с тяжелыми травмами привезли в медучреждение, где ему сделали первую операцию. Пророссийскую надпись Переверзев заметил на животе только через несколько дней, когда немного восстановился, говорится в расследовании "Схем".

Андрей Переверзев
Украинский пленник Андрей Переверзев

В другой больнице Донецка, куда бойца перевезли позже, медсестры между собой говорили, что основную операцию ему проводил российский врач. И, скорее всего, это был по специальности абдоминальный хирург (оперирует органы брюшной полости – ред.) – такое мнение в интервью "Схемам" озвучил украинский медик, который помогает Переверзеву избавиться от выжженной надписи.

По его словам, надпись сделана с правой стороны, с которой обычно работает главный оперирующий хирург, и специальным медицинским инструментом. Также некоторые бывшие медики ДОКТМО, с которыми поговорили журналисты, считают, что донецкие врачи вряд ли пошли бы на такой поступок.

Надпись на теле украинского воина

"Друзья медицины Донбасса"

Журналисты выяснили, что российские медики появились в донецкой больнице уже в первые недели полномасштабного вторжения – в частности, на постоянной основе начала работать группа из двух десятков российских врачей под названием "Друзья медицины Донбасса". Инициатор ее создания – московский хирург Бадма Башанкаев, депутат "Единой России" от Калмыкии в Госдуме.

Башанкаев находится под санкциями как в Украине, так и в мире – в частности, США, ЕС, Великобритании. В Украине против него в 2022 году открыли дело – за посягательство на территориальную целостность, сообщили о подозрении и объявили в розыск.

В посте, опубликованном 24 февраля 2024 года, Башанкаев упомянул краснодарских врачей, перепостил фото из поездки со страницы Юрия Кузнецова. На них он и Крячко разгружают автомобиль с так называемой "гуманитарной помощью" возле хирургического корпуса.

Российские хирурги из так называемой группы "Друзі медицини Донбасу"

В том году 24 февраля выпало на субботу, выходной день, обращают внимание в расследовании журналисты. На одной из фотографий Кузнецова и Крячко, сделанной в кабинете на тот момент заместителя директора больницы Ивана Плахотникова, виден календарь с отметкой.

Похоже, это суббота, и вероятно, 24 февраля 2024 года, говорится в расследовании журналистов.

Российские хирурги из так называемой группы "Друзі медицини Донбасу"

В интервью "Схемам" Андрей Переверзев отметил, что об издевательской надписи знала вся донецкая больница, поэтому в расследовании журналисты также называют имена местных медиков, которые могли присутствовать во время операции военного или возглавляли отделение донецкой больницы, где он содержался. Это, в частности, заведующие двумя хирургическими отделениями, урологическим, реанимационным и проктологическим, а также руководство ДОКТМО.

В Офисе генпрокурора "Схемам" сообщили, что "начато уголовное производство по факту жестокого обращения в отношении Андрея Переверзева" по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

+53
Якби тут була Індонезія, наприклад, то спочатку у кожного з цих ,,хірургів,, вбили б по одній дитині. І ці дохтури самі б приїхали в Україну на суд. Не приїхали б, то вбили б всіх дітей. І це не жорстоко. Це примус до справедливості.
20.01.2026 21:06 Ответить
+42
Ох, ще й морочиться... Та ці тварюки не гідні такого напису будь-де... Знущання над беззбройним - це поведінка боягуза. А для лікаря - це подвійна ганьба... Бо в клятві Гіпократа говориться про протилежне...
Єдине, чого він заслуговує (якщо не смерті) - відрубування кистей рук, які вчинили цю наругу над пораненим... Принцип "таліону"... Про це ще в законах Хаммурапі, згадується...
20.01.2026 21:24 Ответить
+39
Таких мразот треба показово вбивати на їх же території
20.01.2026 21:07 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
20.01.2026 21:03 Ответить
а чому досі хрукають?
на холодець хєрургів...

20.01.2026 21:12 Ответить
Сподіваюсь, що вже не довго їм залишилось після цього оприлюднення - це вже справа честі для наших спеців.
Хоча, я б їм повідсікав кисті обох рук і пальці на ногах - вони б не вмерли, але ж стали б таким "балластом" для оточуючих і самих себе, що мріяли б про "концерт кобзона".
21.01.2026 12:39 Ответить
Ну тепер нехай чекають з родичами, «ПРИВІТАННЯ» від гостей!!!
Вдовицям ,треба уже шукати нових чЛЄНІв для своїх ячєєк *********!!!
Гіпократ, їм не допоміг…
Смерть московитам ******!!
21.01.2026 11:17 Ответить
Вистачить "Слава Україні " у всіх на лобі
20.01.2026 21:09 Ответить
тут згоден абсолютно. загалом, відрубання рук вчинившим злочини проти цивільних або полонених, - гарантія неповторення злочину та попередження іншим тваринам
20.01.2026 21:56 Ответить
Кожному по самокату--менше мороки. "Колєгі" будуть знати, за що.
21.01.2026 09:29 Ответить
Сміливий кацап "Вася пєтров" бо його фото тут немає..... все буде як має бути🛴 не сци на швабру лаптєногій.
21.01.2026 00:57 Ответить
три самоката родинам підарів !
20.01.2026 21:06 Ответить
Вони самі своїх дітей сюди на забій женуть , а ти збираєшся таким чином їх до суду затягти . Було б смішно , якби не сумно .
20.01.2026 21:12 Ответить
Не своїх женуть. А ті, які й женуть своїх, то вони зовсім не хірурги. А маргінали з занедбаних місцевостей.
20.01.2026 21:20 Ответить
тільки за!!!!
20.01.2026 21:13 Ответить
Вбивати нічого , просто таким самим електроскальпелем відрізати усі пальці і зняти відео , повір - вистачить .
20.01.2026 21:14 Ответить
Только пальцы это мало, по локоть- само то!
Чтоб больше мучился …
В идеале - пристрелить !
21.01.2026 09:56 Ответить
Степень ********** сложно представить. То есть они смотрели кино про фашистов и про то как они выжигали звезды на телах красноармейцев и у них нет никаких тормозов делать то же самое. И что у них в бошках при этом? Может быть "если б мы оказались в плену в ВСУ то с нами то же самое сделали б 100 пудово".
20.01.2026 21:13 Ответить
Шо ти їх виправдовуєш? Сам такий?
Все причини шукаєш.
Тварі вони. Тому так і вчинили.
21.01.2026 15:10 Ответить
А наші відкормлюють на убій , лікують за наш рахунок (женевська конвенція) і відправляють додому, і хто скаже що це не цілеспрямований геноцид українців?!
20.01.2026 21:15 Ответить
Призвіща зафіксував. Слідкую за повідомленнями. І Бог помагай нашим!
20.01.2026 21:15 Ответить
Кацапи - це нація генетичних садистів.
20.01.2026 21:15 Ответить
Це не нація, це вид лайна.
20.01.2026 22:00 Ответить
їм треба відрізати голови
20.01.2026 21:16 Ответить
Досить рук і ніг. Самовар.
21.01.2026 15:12 Ответить
Всі ці підАри повинні бути знищені!
20.01.2026 21:19 Ответить
Ну,Україна ж не може по лікарні в Донецьку вдарити фламінгами.Так як і вимкнути світло повністю в Растовє,наприклад,це ж негуманно((((
20.01.2026 21:21 Ответить
Зате це л@йно вже Донецьк перетворило з міста мільйону роз на смердючий с@ртир повний уzzzкого духу(((
20.01.2026 22:29 Ответить
Підари.
20.01.2026 21:22 Ответить
Знайти цих неонацистів і спалити разом з їхніми личинками
20.01.2026 21:24 Ответить
а як же кластери?
20.01.2026 22:12 Ответить
монголи не вивчили урок, досі монгольствують, як цей бадма
20.01.2026 21:26 Ответить
Тимчасово живі, відлік пішов(маю надію).
20.01.2026 21:27 Ответить
які ж вони хірурги ???? чмирі обнаковенні
20.01.2026 21:49 Ответить
У ворога немає ні статі, ні віку.
Зловим навіть на балі
20.01.2026 21:56 Ответить
По ходу підари термокоагулятором випалили, поки наркоз діяв. Гниди.
20.01.2026 22:04 Ответить
Хай озираються тепер
20.01.2026 22:26 Ответить
на дебільних лобах баранів надписати
птін хйло
20.01.2026 22:35 Ответить
Треба знищувати воєних злочинців і колоборантів іншої мови виродки не розуміють.
20.01.2026 22:37 Ответить
У ГУР є"хірурги"?
20.01.2026 23:52 Ответить
У ГУР є самокати.
21.01.2026 09:34 Ответить
Отделить все четыре ноги от торса, чтоб жопу даже нечем было вытереть
21.01.2026 09:41 Ответить
odne pytannja. chomy wony dosi zywi?
21.01.2026 11:04 Ответить
Злість на цих нелюдів-хірургів зашкалює, Господь бачив, прийде і бумеранг. Безнаказанно нічого не буває
21.01.2026 11:33 Ответить
Всі росіяни це терористи! Не буде росіян,не буде війн та терактів,знущань та катувань!!!
21.01.2026 11:41 Ответить
Підтримую. Відрізати руки.
21.01.2026 13:17 Ответить
Зверніть увагу - в черговий раз роботу спецслужб зробили журналісти! Питання - на якого хера нам ці спецслужби та ще і в такій кількості???
21.01.2026 14:44 Ответить
А ХІРУРГИ МОЖУТЬ ЗА РАДИ ЖИТТЯ ВИДАЛЯТИ ОРГАНИ У РОССІЯН !)
22.01.2026 08:24 Ответить
 
 