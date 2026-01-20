СМИ установили российских хирургов, которые выжгли "Слава России" на теле украинского пленного

Надпись "Слава России" и букву Z на теле украинского военнопленного Андрея Переверзева сделали во время операции в крупнейшей больнице Донбасса – "Донецком клиническом территориальном медицинском объединении" (ДОКТМО). Оставить эту надпись могли российские хирурги из так называемой группы "Друзья медицины Донбасса".

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установили журналисты?

Так, эту надпись на животе украинского защитника сделали 24 февраля 2024 года во время операции российские хирурги. Речь идет о врачах Андрее Крячко и Юрии Кузнецове, которые вместе работают в одной больнице Краснодара, но с начала полномасштабного вторжения регулярно навещают ДОКТМО, привозят гуманитарную помощь и проводят операции.

Инициатором создания группы "Друзья медицины Донбасса" является московский хирург, депутат Госдумы РФ от "Единой России" Бадма Башанкаев, который также приезжает в донецкую больницу оперировать.

Хронология событий

Летом 2025 года в украинских и мировых СМИ появилось фото с изображением выжженной на животе бывшего украинского пленника надписи "Слава России" и пропагандистского символа армии РФ – буквы Z.

В расследовании журналисты воссоздали хронологию событий: в частности, в феврале 2024 года в Донецкой области военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Андрей Переверзев получил ранения и попал в плен, представители группировки "ДНР" вывезли его в оккупированный Донецк.

После заключения в подвале бойца с тяжелыми травмами привезли в медучреждение, где ему сделали первую операцию. Пророссийскую надпись Переверзев заметил на животе только через несколько дней, когда немного восстановился, говорится в расследовании "Схем".

Украинский пленник Андрей Переверзев

В другой больнице Донецка, куда бойца перевезли позже, медсестры между собой говорили, что основную операцию ему проводил российский врач. И, скорее всего, это был по специальности абдоминальный хирург (оперирует органы брюшной полости – ред.) – такое мнение в интервью "Схемам" озвучил украинский медик, который помогает Переверзеву избавиться от выжженной надписи.

По его словам, надпись сделана с правой стороны, с которой обычно работает главный оперирующий хирург, и специальным медицинским инструментом. Также некоторые бывшие медики ДОКТМО, с которыми поговорили журналисты, считают, что донецкие врачи вряд ли пошли бы на такой поступок.

"Друзья медицины Донбасса"

Журналисты выяснили, что российские медики появились в донецкой больнице уже в первые недели полномасштабного вторжения – в частности, на постоянной основе начала работать группа из двух десятков российских врачей под названием "Друзья медицины Донбасса". Инициатор ее создания – московский хирург Бадма Башанкаев, депутат "Единой России" от Калмыкии в Госдуме.

Башанкаев находится под санкциями как в Украине, так и в мире – в частности, США, ЕС, Великобритании. В Украине против него в 2022 году открыли дело – за посягательство на территориальную целостность, сообщили о подозрении и объявили в розыск.

В посте, опубликованном 24 февраля 2024 года, Башанкаев упомянул краснодарских врачей, перепостил фото из поездки со страницы Юрия Кузнецова. На них он и Крячко разгружают автомобиль с так называемой "гуманитарной помощью" возле хирургического корпуса.

В том году 24 февраля выпало на субботу, выходной день, обращают внимание в расследовании журналисты. На одной из фотографий Кузнецова и Крячко, сделанной в кабинете на тот момент заместителя директора больницы Ивана Плахотникова, виден календарь с отметкой.

Похоже, это суббота, и вероятно, 24 февраля 2024 года, говорится в расследовании журналистов.

В интервью "Схемам" Андрей Переверзев отметил, что об издевательской надписи знала вся донецкая больница, поэтому в расследовании журналисты также называют имена местных медиков, которые могли присутствовать во время операции военного или возглавляли отделение донецкой больницы, где он содержался. Это, в частности, заведующие двумя хирургическими отделениями, урологическим, реанимационным и проктологическим, а также руководство ДОКТМО.

В Офисе генпрокурора "Схемам" сообщили, что "начато уголовное производство по факту жестокого обращения в отношении Андрея Переверзева" по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).