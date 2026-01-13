Пожизненное заключение получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ под Волчанском, - СБУ. ФОТО
По доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы получил еще один рашист, участвовавший в расстрелах украинских пленных. После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины и сейчас получил максимальный срок наказания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о военном преступнике?
Как отмечается, речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове (позывной "Алтай") - стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа страны-агрессора. До мобилизации он дважды отбывал наказание в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.
Как установило расследование, Тужилов воевал под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода боевик вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен.
При этом Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина", - уточнили в СБУ.
Также злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Перед этим рашисты привязывали потерпевших к столбам и пытали.
Затем боевики по рации докладывали своему командованию о результатах пыток и согласовывали расстрелы.
Как рашиста взяли в плен?
Через несколько недель украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного уцелевшего, взяли в плен.
Что грозит?
По материалам киберспециалистов и следователей Службы безопасности суд признал рашиста виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Почнем розстрілювать, без суду - саме це і підтвердим всьому світу...
Обмінювати будуть полонених. А воно вже увʼязнене за карною статтею.
Такие на зоне имеют статус ниже петуха, он долго не протянет
Це абсолютно правльний підхід!
Що значить довічне, ну і що?
Його треба кормити, одягати , обувати, витрачувати податки, в тому числі мої на утримання цієї падлюки, "Суд Лінча" і кількість розстрілів впаде.
А якщо такий уйобок попадеться, то він просто 1000 разів пожалкує, а фото та відео - оприлюднити, щоб інші подумали!
А житиме довго - бо буде позбавлений, у тюрмі, наркозалежності....
Де вибита щелепа і переломаний ніс ?
Чого всі пальці на руках ?
Де татуха "х*йLо" на лобі ?
П.С.
Милосердя до кацапів нас похороне...
В підсумку-на болотах добавиться дегенерат,у нас виживе патріот.
Деганів у кацапів і так вистачає,одним більше,нічого страшного.
А ми віддячимось одному стальному азовцю.
врятували кацапідора від обміну і 99%вої подальшої смерті у степах України..