РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости Фото Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
8 383 37

Пожизненное заключение получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ под Волчанском, - СБУ. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы получил еще один рашист, участвовавший в расстрелах украинских пленных. После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины и сейчас получил максимальный срок наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о военном преступнике?

Как отмечается, речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове (позывной "Алтай") - стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа страны-агрессора. До мобилизации он дважды отбывал наказание в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.

убийца военных Тужилов
Как установило расследование, Тужилов воевал под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода боевик вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен.

При этом Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина", - уточнили в СБУ.

Также злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Перед этим рашисты привязывали потерпевших к столбам и пытали.

Затем боевики по рации докладывали своему командованию о результатах пыток и согласовывали расстрелы.

Как рашиста взяли в плен?

Через несколько недель украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Что грозит?

По материалам киберспециалистов и следователей Службы безопасности суд признал рашиста виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

приговор (1305) расстрел (539) СБУ (20584) военные преступления (1568) Волчанск (517)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Краще б цю тварюку розстріляли десь в посадці. Бо все одно після війни всіх ціх виродків відпустять або обміняють всіх на всіх
показать весь комментарий
13.01.2026 13:48 Ответить
+19
МРАЗОТУ на розминування ,або на штурм окупантив ! годувати вбивцю?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:47 Ответить
+16
Взагалі-то, він вчинив "злочин проти людяності"... Таких ніде в світі не обмінювали... Хоча, "ХЗ" - світ зараз збожеволів...
показать весь комментарий
13.01.2026 14:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МРАЗОТУ на розминування ,або на штурм окупантив ! годувати вбивцю?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:47 Ответить
Закордонна патріотка готова розірвати голими руками.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:18 Ответить
Ну так Анус тобі краще знати
показать весь комментарий
13.01.2026 18:08 Ответить
Долго он не протянет. Через пару месяцев сам повесится
показать весь комментарий
13.01.2026 15:07 Ответить
Для чого пожиттєве ув'язнння? Краще його засудити до 1 хвилини кувалдою по голові.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:31 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це щось з серії казочок про міжнародне право чи конвенції про заборону пп мін та хім. ***********? Не смішно самому таке писати?
показать весь комментарий
13.01.2026 14:21 Ответить
Розкажи свої "казочки". Бо мені відомі "реалії" - кацапня саме на це і тисне: "Хахлы - такие же, как и мы... Это наши "внутренние разборки", между разными частями аднаво народа...Не мешайте нам...".
Почнем розстрілювать, без суду - саме це і підтвердим всьому світу...
показать весь комментарий
13.01.2026 14:34 Ответить
А как еще, по вашему, можно будет освободить бойцов Азова, которым козломордые выродки понавесили пожизненные сроки?! Вот, только так, обменять их на этого ******** и других таких же.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:24 Ответить
Тут суперечка між тими, хто вимагає розстрілу полонених росіян, і їх противниками. А ти "підміняєш предмет спору"...
показать весь комментарий
13.01.2026 15:41 Ответить
Цей зек нікому не потрібен, навряд чи він потрапить під обмін.
показать весь комментарий
13.01.2026 19:25 Ответить
Чого це?
Обмінювати будуть полонених. А воно вже увʼязнене за карною статтею.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:30 Ответить
Азовцев, которым на Казлостане дали пожизненно, на кого менять?
показать весь комментарий
13.01.2026 15:25 Ответить
Таких треба вбивати, а не обмінювати
показать весь комментарий
13.01.2026 13:48 Ответить
Пулю на него ещё тратить.
Такие на зоне имеют статус ниже петуха, он долго не протянет
показать весь комментарий
13.01.2026 15:10 Ответить
Ага, на зоне ж обычно сидят такие патриоты Украины, что аж пиджак заворачиваться.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:27 Ответить
При чём тут патриотизм? Это конченное существо ниже петуха.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:35 Ответить
треба було пристрілити цю суку
показать весь комментарий
13.01.2026 13:50 Ответить
Якби для тиких уйобків в Україні був "СУД ЛІНЧА", 99% рашистів 100 раз би подумали, чи треба розстрілювати, а перед цим знущатись з Українського полоненого!
Це абсолютно правльний підхід!
Що значить довічне, ну і що?
Його треба кормити, одягати , обувати, витрачувати податки, в тому числі мої на утримання цієї падлюки, "Суд Лінча" і кількість розстрілів впаде.
А якщо такий уйобок попадеться, то він просто 1000 разів пожалкує, а фото та відео - оприлюднити, щоб інші подумали!
показать весь комментарий
13.01.2026 13:50 Ответить
Сумніваюсь... Запам"ятай - Україна воює з "моральними виродками", для яких поняття "добра" і "зла", помінялися місцями... Більш того - вони себе називають "православними християнами", але вчиняють один найбільших з гріхів - самогубство... І їхні попи не тільки схвалюють це, а й навіть пояснюють, як краще це робить...
А житиме довго - бо буде позбавлений, у тюрмі, наркозалежності....
показать весь комментарий
13.01.2026 14:09 Ответить
Він цілком задоволений "покаранням".
показать весь комментарий
13.01.2026 13:53 Ответить
А чого він такий откормлений ?
Де вибита щелепа і переломаний ніс ?
Чого всі пальці на руках ?
Де татуха "х*йLо" на лобі ?
П.С.
Милосердя до кацапів нас похороне...
показать весь комментарий
13.01.2026 14:04 Ответить
Татуха на лобі, це просто супер ідея. Треба всім полоненим оркам таку робити.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:17 Ответить
Надіюсь йому устроять таку прийомку на зоні що він мертвим буде заздрити.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:19 Ответить
Відкривайте звіти моніторингу прав людини по Україні. Там вони тільки такими персонажами й цікавляться, не помічаючи ніяких порушень щодо українців.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:24 Ответить
Ну як так?? Катувати і вбивати і тоді ще довго жити.Капець якийсь.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:37 Ответить
Яке довічне? Ще пару місяців і Україна віддасть усіх кацапчиків назад. Чому? А як довго, на вашу думку, Україна ще здатна чинити опір? Як довго люди можуть жити без тепла і світла. Я не говорю про київських шльондр (там у них усе пучком. Вони не воюють. За них воюють). Я говорю про людей у маленькх містечках і селах, чоловіки кого на фронті або загинули. Хто злиє воду з опалення, щоби мороз не порозривав батареї опалення, хто привезе і нарубає дров, хто приготує пашу для худоби? Замордувати ю суку в тюрмі тяжкою смертю і то вперші ж дні, щоби не вспіли віддати в кацапію.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:02 Ответить
От зараз мені накидають: "ми не кацапи","женевська конвенці" і т.д. Так іди в окоп грьобанй юрит-пацифіст і кацапам розповідай усю цю хирню.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:19 Ответить
Дивлюь на перше фото і от знєте, що бачу? "Та судіть мене як хочете. Мені похир все. Все одно за пару днів віддастьте мене назад на родіну.Тіштеся як дідько цвяшком". А ви бачите щось інше? Ви бачите каяття? Та не смішіть моїх курей в курятнику.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:13 Ответить
На мою думку,цього виродка варто підсадити на кокс,і обміняти хоча б на одного Азовця.
В підсумку-на болотах добавиться дегенерат,у нас виживе патріот.
Деганів у кацапів і так вистачає,одним більше,нічого страшного.
А ми віддячимось одному стальному азовцю.
показать весь комментарий
13.01.2026 20:06 Ответить
Професійний вбивця...
показать весь комментарий
14.01.2026 13:19 Ответить
Мразь кацапська звичайна.Дуже хочеться щоб воно свій термін відбуло завтра.....
показать весь комментарий
16.01.2026 08:44 Ответить
годуй оце тепер гниду до скону..
врятували кацапідора від обміну і 99%вої подальшої смерті у степах України..
показать весь комментарий
17.01.2026 08:34 Ответить
я очень надеюсь что Украинские зеки окажутся патриотами и не дадут этому рашистскому ****** прожить и нескольких дней!
показать весь комментарий
17.01.2026 14:24 Ответить
сажати на кіл таких..довічно...
показать весь комментарий
28.01.2026 03:48 Ответить
довічно на пляшку..чи на бутилку..як кацапам подобається..
показать весь комментарий
28.01.2026 03:50 Ответить
 
 