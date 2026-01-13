Пожизненное заключение получил рашист, расстрелявший пленного воина ВСУ под Волчанском, - СБУ. ФОТО

По доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы получил еще один рашист, участвовавший в расстрелах украинских пленных. После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины и сейчас получил максимальный срок наказания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о военном преступнике?

Как отмечается, речь идет о 36-летнем гражданине РФ Сергее Тужилове (позывной "Алтай") - стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа страны-агрессора. До мобилизации он дважды отбывал наказание в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.





Как установило расследование, Тужилов воевал под Волчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода боевик вместе с сообщником расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые попали в плен.

При этом Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина", - уточнили в СБУ.

Также злоумышленник выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов. Перед этим рашисты привязывали потерпевших к столбам и пытали.

Затем боевики по рации докладывали своему командованию о результатах пыток и согласовывали расстрелы.

Как рашиста взяли в плен?

Через несколько недель украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Что грозит?

По материалам киберспециалистов и следователей Службы безопасности суд признал рашиста виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособничество в жестоком обращении с военнопленным, соединенное с умышленным убийством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, соединенные с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

