Довічне ув’язнення отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ під Вовчанськом, - СБУ. ФОТО
За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі одержав ще один рашист, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини і наразі отримав максимальний термін покарання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр СБУ.
Що про воєнного злочинця відомо?
Як зазначається,йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова (позивний "Алтай") - стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.
Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.
При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна", - уточнили в СБУ.
Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували.
Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.
Як рашиста захопили в полон?
Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.
Що загрожує?
За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Почнем розстрілювать, без суду - саме це і підтвердим всьому світу...
Обмінювати будуть полонених. А воно вже увʼязнене за карною статтею.
Такие на зоне имеют статус ниже петуха, он долго не протянет
Це абсолютно правльний підхід!
Що значить довічне, ну і що?
Його треба кормити, одягати , обувати, витрачувати податки, в тому числі мої на утримання цієї падлюки, "Суд Лінча" і кількість розстрілів впаде.
А якщо такий уйобок попадеться, то він просто 1000 разів пожалкує, а фото та відео - оприлюднити, щоб інші подумали!
А житиме довго - бо буде позбавлений, у тюрмі, наркозалежності....
Де вибита щелепа і переломаний ніс ?
Чого всі пальці на руках ?
Де татуха "х*йLо" на лобі ?
П.С.
Милосердя до кацапів нас похороне...
В підсумку-на болотах добавиться дегенерат,у нас виживе патріот.
Деганів у кацапів і так вистачає,одним більше,нічого страшного.
А ми віддячимось одному стальному азовцю.
врятували кацапідора від обміну і 99%вої подальшої смерті у степах України..