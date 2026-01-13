8 383 37

Довічне ув’язнення отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ під Вовчанськом, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі одержав ще один рашист, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини і наразі отримав максимальний термін покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр СБУ.

Що про воєнного злочинця відомо?

Як зазначається,йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова (позивний "Алтай") - стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

вбивця військових Тужилов

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР перехопило наказ рашиста вбивати військовополонених ЗСУ: "Никого в плен не берём. Всех надо разъ#б#ть нах#й, уничтожить". АУДIО

Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна", - уточнили в СБУ.

Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували.

Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.

Як рашиста захопили в полон?

Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Читайте: Окупанти розстріляли двох полонених українських військових у с.Шахове на Донеччині: розпочато розслідування. ФОТО

Що загрожує?

За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Також дивіться: Російські окупанти розстріляли 5 українських військовополонених. ВIДЕО

+24
Краще б цю тварюку розстріляли десь в посадці. Бо все одно після війни всіх ціх виродків відпустять або обміняють всіх на всіх
13.01.2026 13:48 Відповісти
+19
МРАЗОТУ на розминування ,або на штурм окупантив ! годувати вбивцю?
13.01.2026 13:47 Відповісти
+16
Взагалі-то, він вчинив "злочин проти людяності"... Таких ніде в світі не обмінювали... Хоча, "ХЗ" - світ зараз збожеволів...
13.01.2026 14:01 Відповісти
13.01.2026 13:47 Відповісти
Закордонна патріотка готова розірвати голими руками.
13.01.2026 14:18 Відповісти
Ну так Анус тобі краще знати
13.01.2026 18:08 Відповісти
Долго он не протянет. Через пару месяцев сам повесится
13.01.2026 15:07 Відповісти
Для чого пожиттєве ув'язнння? Краще його засудити до 1 хвилини кувалдою по голові.
15.01.2026 19:31 Відповісти
13.01.2026 13:48 Відповісти
Взагалі-то, він вчинив "злочин проти людяності"... Таких ніде в світі не обмінювали... Хоча, "ХЗ" - світ зараз збожеволів...
13.01.2026 14:01 Відповісти
Це щось з серії казочок про міжнародне право чи конвенції про заборону пп мін та хім. ***********? Не смішно самому таке писати?
13.01.2026 14:21 Відповісти
Розкажи свої "казочки". Бо мені відомі "реалії" - кацапня саме на це і тисне: "Хахлы - такие же, как и мы... Это наши "внутренние разборки", между разными частями аднаво народа...Не мешайте нам...".
Почнем розстрілювать, без суду - саме це і підтвердим всьому світу...
13.01.2026 14:34 Відповісти
А как еще, по вашему, можно будет освободить бойцов Азова, которым козломордые выродки понавесили пожизненные сроки?! Вот, только так, обменять их на этого ******** и других таких же.
13.01.2026 15:24 Відповісти
Тут суперечка між тими, хто вимагає розстрілу полонених росіян, і їх противниками. А ти "підміняєш предмет спору"...
13.01.2026 15:41 Відповісти
Цей зек нікому не потрібен, навряд чи він потрапить під обмін.
13.01.2026 19:25 Відповісти
Чого це?
Обмінювати будуть полонених. А воно вже увʼязнене за карною статтею.
13.01.2026 14:30 Відповісти
Азовцев, которым на Казлостане дали пожизненно, на кого менять?
13.01.2026 15:25 Відповісти
Таких треба вбивати, а не обмінювати
13.01.2026 13:48 Відповісти
Пулю на него ещё тратить.
Такие на зоне имеют статус ниже петуха, он долго не протянет
13.01.2026 15:10 Відповісти
Ага, на зоне ж обычно сидят такие патриоты Украины, что аж пиджак заворачиваться.
13.01.2026 15:27 Відповісти
При чём тут патриотизм? Это конченное существо ниже петуха.
13.01.2026 15:35 Відповісти
треба було пристрілити цю суку
13.01.2026 13:50 Відповісти
Якби для тиких уйобків в Україні був "СУД ЛІНЧА", 99% рашистів 100 раз би подумали, чи треба розстрілювати, а перед цим знущатись з Українського полоненого!
Це абсолютно правльний підхід!
Що значить довічне, ну і що?
Його треба кормити, одягати , обувати, витрачувати податки, в тому числі мої на утримання цієї падлюки, "Суд Лінча" і кількість розстрілів впаде.
А якщо такий уйобок попадеться, то він просто 1000 разів пожалкує, а фото та відео - оприлюднити, щоб інші подумали!
13.01.2026 13:50 Відповісти
Сумніваюсь... Запам"ятай - Україна воює з "моральними виродками", для яких поняття "добра" і "зла", помінялися місцями... Більш того - вони себе називають "православними християнами", але вчиняють один найбільших з гріхів - самогубство... І їхні попи не тільки схвалюють це, а й навіть пояснюють, як краще це робить...
А житиме довго - бо буде позбавлений, у тюрмі, наркозалежності....
13.01.2026 14:09 Відповісти
Він цілком задоволений "покаранням".
13.01.2026 13:53 Відповісти
А чого він такий откормлений ?
Де вибита щелепа і переломаний ніс ?
Чого всі пальці на руках ?
Де татуха "х*йLо" на лобі ?
П.С.
Милосердя до кацапів нас похороне...
13.01.2026 14:04 Відповісти
Татуха на лобі, це просто супер ідея. Треба всім полоненим оркам таку робити.
13.01.2026 14:17 Відповісти
Надіюсь йому устроять таку прийомку на зоні що він мертвим буде заздрити.
13.01.2026 14:19 Відповісти
Відкривайте звіти моніторингу прав людини по Україні. Там вони тільки такими персонажами й цікавляться, не помічаючи ніяких порушень щодо українців.
13.01.2026 14:24 Відповісти
Ну як так?? Катувати і вбивати і тоді ще довго жити.Капець якийсь.
13.01.2026 14:37 Відповісти
Яке довічне? Ще пару місяців і Україна віддасть усіх кацапчиків назад. Чому? А як довго, на вашу думку, Україна ще здатна чинити опір? Як довго люди можуть жити без тепла і світла. Я не говорю про київських шльондр (там у них усе пучком. Вони не воюють. За них воюють). Я говорю про людей у маленькх містечках і селах, чоловіки кого на фронті або загинули. Хто злиє воду з опалення, щоби мороз не порозривав батареї опалення, хто привезе і нарубає дров, хто приготує пашу для худоби? Замордувати ю суку в тюрмі тяжкою смертю і то вперші ж дні, щоби не вспіли віддати в кацапію.
13.01.2026 15:02 Відповісти
От зараз мені накидають: "ми не кацапи","женевська конвенці" і т.д. Так іди в окоп грьобанй юрит-пацифіст і кацапам розповідай усю цю хирню.
13.01.2026 15:19 Відповісти
Дивлюь на перше фото і от знєте, що бачу? "Та судіть мене як хочете. Мені похир все. Все одно за пару днів віддастьте мене назад на родіну.Тіштеся як дідько цвяшком". А ви бачите щось інше? Ви бачите каяття? Та не смішіть моїх курей в курятнику.
13.01.2026 15:13 Відповісти
На мою думку,цього виродка варто підсадити на кокс,і обміняти хоча б на одного Азовця.
В підсумку-на болотах добавиться дегенерат,у нас виживе патріот.
Деганів у кацапів і так вистачає,одним більше,нічого страшного.
А ми віддячимось одному стальному азовцю.
13.01.2026 20:06 Відповісти
Професійний вбивця...
14.01.2026 13:19 Відповісти
Мразь кацапська звичайна.Дуже хочеться щоб воно свій термін відбуло завтра.....
16.01.2026 08:44 Відповісти
годуй оце тепер гниду до скону..
врятували кацапідора від обміну і 99%вої подальшої смерті у степах України..
17.01.2026 08:34 Відповісти
я очень надеюсь что Украинские зеки окажутся патриотами и не дадут этому рашистскому ****** прожить и нескольких дней!
17.01.2026 14:24 Відповісти
сажати на кіл таких..довічно...
28.01.2026 03:48 Відповісти
довічно на пляшку..чи на бутилку..як кацапам подобається..
28.01.2026 03:50 Відповісти
 
 