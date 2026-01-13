Довічне ув’язнення отримав рашист, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ під Вовчанськом, - СБУ. ФОТО

За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі одержав ще один рашист, який брав участь у розстрілах українських полонених. Після вчинення воєнних злочинів він сам потрапив у полон до оборонців Харківщини і наразі отримав максимальний термін покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр СБУ.

Що про воєнного злочинця відомо?

Як зазначається,йдеться про 36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова (позивний "Алтай") - стрільця-штурмовика 69-ї мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.





Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна", - уточнили в СБУ.

Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували.

Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.

Як рашиста захопили в полон?

Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

Що загрожує?

За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

