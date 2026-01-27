Рашисти скиглять після удару ЗСУ по їхній автівці на Вовчанському напрямку: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й"

У мережі опублікували кадри, на яких окупанти 128-ї омбср показують свою розбиту вщент автівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники плачуться та фільмують свій транспортний засіб після удару Збройних сил України.

Також додається, що кадри зняті рашистами на Вовчанському напрямку.

"Смотри дырень какая. Тут всё нах#й, все стёкла нах#й", - скиглять рашисти на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Раніше повідомлялося, що російський командир катує своїх підлеглих: "Вот п#дары, бл#дь! Съ#баться хотели с позиции и не выполнять приказ нах#й".

