РФ не може закріпитися в Гуляйполі, тож мінує місто та посилює авіаудари, - Сили оборони

Російські підрозділи не можуть утримати позиції в Гуляйполі, тож намагаються взяти місто в ізоляцію, посилюючи штурмові дії, завдаючи інтенсивних авіаударів і масово мінуючи територію, зокрема за допомогою безпілотників.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Яка ситуація у місті?

"Гуляйполе - це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися", - зазначив він.

За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.

Речник зауважив, що ворог не може захопити місто і тому вдається до мінування.

Читайте також: РФ через великі втрати перекидає десантників на Гуляйпільський напрямок, - Сил оборони півдня

Як відбувається мінування?

"Ворог не може відтіснити і закріпитися в Гуляйполі, тому… саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних, і протитанкових мін ТМ-72 для того, щоб замінувати всі дороги, вулиці, подвір'я", - заявив Волошин, уточнивши, що мінування здійснюється як вручну, так і дистанційно - з використанням дронів.

"Взяти він (ворог. - Ред.) не може, тож вирішив замінувати ту частину Гуляйполя, яку не може взяти", - констатував речник.

За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.

Волошин також зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів - 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.

Також читайте: Тривають бої у Гуляйполі, ворог не може завести групи закріплення, - Сили оборони півдня

За словами речника, значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне: "Його фактично рівняють із землею".

Ворог також активно застосовує безпілотники - за минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, "як мінімум 1200 дронів - це зокрема на Гуляйполі", сказав речник.