РФ через великі втрати перекидає десантників на Гуляйпільський напрямок, - Сил оборони півдня

Сили РФ почали перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, зафіксовано перекидання десантних підрозділів російської армії на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки, що свідчить про "великий рівень втрат РФ на цих напрямках".

Волошин уточнив, що загалом на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках за добу сталося приблизно 50 бойових зіткнень, з них на першому – 31 бій.

Речник наголосив, що Гуляйпільський напрямок залишається "одним з найскладніших".

"Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя. Крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів КАБами", – додав Волошин.

