УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10386 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку
17 953 11

РФ через великі втрати перекидає десантників на Гуляйпільський напрямок, - Сил оборони півдня

Бойові дії станом на 15 січня: що відомо?

Сили РФ почали перекидати на Гуляйпільський напрямок підрозділи десантників.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, зафіксовано перекидання десантних підрозділів російської армії на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки, що свідчить про "великий рівень втрат РФ на цих напрямках".

Волошин уточнив, що загалом на Гуляйпільському, Оріхівському та Олександрівському напрямках за добу сталося приблизно 50 бойових зіткнень, з них на першому – 31 бій.

Також читайте: Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з Херсонщини та Криму: у штурмовики йдуть навіть кухарі, - Сили оборони

Речник наголосив, що Гуляйпільський напрямок залишається "одним з найскладніших".

"Теж противник намагався пройти в глибину нашої оборони. Щодо Оріхівського напрямку, то тут ворог атакував наші позиції і в Гуляйполі, і в Дорожнянці, і в Солодкому, і в решті населених пунктів, яких є декілька коло Гуляйполя. Крім того, ворог активно застосовує і авіацію, завдаючи ударів КАБами", – додав Волошин.

Також читайте: Командний пункт у Гуляйполі: 17 наших бійців проти трьох росіян

Автор: 

армія рф (20784) Гуляйполе (229) ПДВ (696) Сили оборони півдня (569)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
От і пішли в хід резерви . Які мали бути задіяні коли б кацапи прорвали лінію фронту . Але пробити оборону основними силами - нє палучілось .
показати весь коментар
17.01.2026 20:02 Відповісти
+2
"Мадяр" зараз туди БпЛа перекине - очікуйте і очкуйте...
показати весь коментар
17.01.2026 20:01 Відповісти
+2
Maksim Perepelitca От і пішли в хід резерви . Які мали бути задіяні коли б кацапи прорвали лінію фронту

Може так воно і є?
показати весь коментар
17.01.2026 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про такий ймовірний хід подій писав у своєму блозі Олександр Коваленко , кілька днів тому . І виявився правий .
показати весь коментар
17.01.2026 20:13 Відповісти
Не читав. Але теж думаю, що якщо залишили штаб в центрі міста, то навряд чи на його околицях кацапи вперлися в потужну лінію оборони.
показати весь коментар
17.01.2026 20:33 Відповісти
До речі , я фуєю від тих кацапів . Читаю вчора - їхній хенерал , який керує військами на Куп'янському напрямку , знову доповів своєму міністру про те що Куп'янськ мовляв -знаходиться під їхнім контролем і там зараз проходить зачистка міста від - залишків біндєровцєв ..!!
Такої брехні не стерпіли навіть кацапські воєнкриси , і прокоментували ці слова хєнєрала - смачними епітетами , в перемішку з триповерховими матюгами ,, згадали там і матушку і батюшку .
показати весь коментар
17.01.2026 20:11 Відповісти
Це генерал скотобійних військ.
показати весь коментар
18.01.2026 08:57 Відповісти
Щось про хаймарси вже давно не чути?нема снарядів чи вже тойво?((
показати весь коментар
17.01.2026 21:15 Відповісти
А бєлгород чим гасили?
показати весь коментар
18.01.2026 15:19 Відповісти
@ "Зима. Сліди на снігу дуже допомагають знаходити підарів. Бачити їх маршрути та кінцеві точки скупчення. Вдвічі полегшує задачу. Але це працює і в іншу сторону.
Тому логістика на передній край вдвічі ускладнена."
показати весь коментар
17.01.2026 21:19 Відповісти
Не вірна трактовка. Нарощувати зусилля там де є успіх - абетка бойових дій.
показати весь коментар
18.01.2026 06:58 Відповісти
 
 