Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з Херсонщини та Криму: у штурмовики йдуть навіть кухарі, - Сили оборони

Російська армія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема з Херсонщини та тимчасово окупованого Криму, а для штурмів залучає навіть підрозділи забезпечення.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за даними української розвідки, росіяни знімають підрозділи з Херсонського напрямку та перекидають їх на Запорізький для підтримання темпів наступальних дій.

Йдеться переважно про підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Крім того, окупанти перекидають сили з Криму в район Кам’янського Запорізької області – зокрема підрозділи для закріплення та операторів безпілотників.

Підрозділи забезпечення

Волошин зазначив, що на цьому напрямку штурмові групи комплектують за рахунок підрозділів забезпечення. "Вони кидають на штурми всіх, хто є - кухарів, водіїв, артилеристів. Не нові штурмовики приходять, а знімають з інших напрямків", - наголосив речник.

Окрім цього, на Гуляйпільському напрямку з 10 по 13 січня російські війська отримали майже 1700 боєприпасів для посилення вогневого ураження. За даними розвідки, здебільшого це артилерійські снаряди калібру 152 мм.

