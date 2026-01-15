Бойові дії на Запорізькому напрямку
Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з Херсонщини та Криму: у штурмовики йдуть навіть кухарі, - Сили оборони

Російська армія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема з Херсонщини та тимчасово окупованого Криму, а для штурмів залучає навіть підрозділи забезпечення.

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, за даними української розвідки, росіяни знімають підрозділи з Херсонського напрямку та перекидають їх на Запорізький для підтримання темпів наступальних дій.

Йдеться переважно про підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Крім того, окупанти перекидають сили з Криму в район Кам’янського Запорізької області – зокрема підрозділи для закріплення та операторів безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант, заскочений дроном серед поля, двічі марно намагається поцілити у безпілотник сніжкою. ВIДЕО

Підрозділи забезпечення

Волошин зазначив, що на цьому напрямку штурмові групи комплектують за рахунок підрозділів забезпечення. "Вони кидають на штурми всіх, хто є - кухарів, водіїв, артилеристів. Не нові штурмовики приходять, а знімають з інших напрямків", - наголосив речник.

Окрім цього, на Гуляйпільському напрямку з 10 по 13 січня російські війська отримали майже 1700 боєприпасів для посилення вогневого ураження. За даними розвідки, здебільшого це артилерійські снаряди калібру 152 мм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донеччині росіяни посилюють примусову мобілізацію, - ЦПД

15.01.2026 16:14 Відповісти
15.01.2026 16:31 Відповісти
московські свинособаки люто ненавидять українців..
все ще готові вмирати за хутіна, сраліна та абрамовича..
15.01.2026 16:00 Відповісти
Тільки у нас там справи не дуже!
Писали, що наші не мали досвіду бойових дій і почали втрачати позиції, а кацапи відчули слабину і посилили тиск...
15.01.2026 16:03 Відповісти
І так кухарі з водіями зайняли гуляйполе , степногірськ, і просуваються далі.
15.01.2026 16:14 Відповісти
Мабуть ждун
15.01.2026 16:15 Відповісти
Так їди та допоможи, чи у вас це ху... лостану
15.01.2026 16:14 Відповісти
брехня. Я воював в Камянському, там стояла гола тро з 2024 року, яка знищила три російські бригади. У росіян там змінився не один підрозділ, а у нас ротацій не було. Десь в марті 2025 зайшов їх спецпідрозділ рубікон та виніс нам логістику. Натомість у намишх там не має навчених екіпажів та в достатній кількості. І замість того, щоб завести нормальні сили, заводять ще одне голе тро.
15.01.2026 17:11 Відповісти
там росіян як мясо використовують, особисто протягом тривалого часу слухав їх рацію. Не має їжі, ідіть знайдіть кропиву та їжте ..... і багато такого відношення росіян до своїх
15.01.2026 17:14 Відповісти
Що ви робите кухарі повинні керувати країною, ваш сіфілітік так казав, виходить що ху...ло прибірає конкурентів
15.01.2026 16:11 Відповісти
хочуть вийти на дистанції впевнених ударів артилерією по місту поки морози ну і логістику всю заодно одним рипом покласти 🤔
15.01.2026 16:16 Відповісти
Зате у нас все за є бісь!
15.01.2026 16:31 Відповісти
Ну,як стівєн сігал)
15.01.2026 16:36 Відповісти
І про ослів та мопеди ще напишіть, і про Чмоню і про заградотряди
15.01.2026 18:30 Відповісти
 
 