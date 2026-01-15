Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з Херсонщини та Криму: у штурмовики йдуть навіть кухарі, - Сили оборони
Російська армія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема з Херсонщини та тимчасово окупованого Криму, а для штурмів залучає навіть підрозділи забезпечення.
Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, за даними української розвідки, росіяни знімають підрозділи з Херсонського напрямку та перекидають їх на Запорізький для підтримання темпів наступальних дій.
Йдеться переважно про підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Крім того, окупанти перекидають сили з Криму в район Кам’янського Запорізької області – зокрема підрозділи для закріплення та операторів безпілотників.
Підрозділи забезпечення
Волошин зазначив, що на цьому напрямку штурмові групи комплектують за рахунок підрозділів забезпечення. "Вони кидають на штурми всіх, хто є - кухарів, водіїв, артилеристів. Не нові штурмовики приходять, а знімають з інших напрямків", - наголосив речник.
Окрім цього, на Гуляйпільському напрямку з 10 по 13 січня російські війська отримали майже 1700 боєприпасів для посилення вогневого ураження. За даними розвідки, здебільшого це артилерійські снаряди калібру 152 мм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Писали, що наші не мали досвіду бойових дій і почали втрачати позиції, а кацапи відчули слабину і посилили тиск...