УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10710 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація на ТОТ
1 551 14

На Донеччині росіяни посилюють примусову мобілізацію, - ЦПД

Голова окупаційної адміністрації у Донецькій області Денис Пушилін підписав "указ" про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996-2008 років народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мобілізація РФ на Донеччині

Як зазначили у ЦПД, під прикриттям "строкової служби" ворог фактично запроваджує тотальний контроль, примус і розшук.

У документі прямо прописано щотижневі звіти про пошук чоловіків призовного віку, залучення поліції до їхнього примусового доставлення та повну мобілізацію місцевих "органів влади" й медзакладів на потреби військкоматів РФ.

"Російське законодавство, яке незаконно застосовується на окупованих територіях України, використовується як інструмент репресій. Насправді йдеться про поповнення армії окупанта за рахунок населення захоплених територій, з подальшим примусом строковиків до підписання контрактів", - повідомили у ЦПД.

У ЦПД наголосили, що це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах.

Автор: 

армія рф (20784) Донецька область (11027) Пушилін Денис (132) ЦПД (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Вже їх нема, як і шахт. Це їнхі "щасливі" діти підуть на забій.
15.01.2026 13:54 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:54 Відповісти
+7
Зараз мабуть як піднімуться шахтарі, як постукають касками по бруківці 💪 ... і кацапи ту мобілізацію відмінять 🤔
15.01.2026 13:38 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:38 Відповісти
+4
Пох)
показати весь коментар
15.01.2026 13:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Візьмуться 100%,кацапи прозрівають потихеньку,і не рвуться вже так масово воювати,а на окупованих територіях є трохи.Їх жорстко забирали в 22,потім стало легше.Зараз знову почнуть
15.01.2026 13:13 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:13 Відповісти
Пох)
показати весь коментар
15.01.2026 13:15 Відповісти
На фото - Салями помаленьку!
показати весь коментар
15.01.2026 13:31 Відповісти
це як раз ,ху* ло прийди ...ти будеш вбивати етнічних українців ,а ми нащадки переселенців ,тоді будемо жити ще краще ...тепер беріть Донбас зброю ,і йдіть вбивати тих ,на чієї землі ви своїх дітей виростили ,в мирі та добробуті ...
15.01.2026 13:32 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 13:32 Відповісти
Прочитала двічі, а суті коментаря не зрозуміла.
показати весь коментар
15.01.2026 14:09 Відповісти
коли звали ху* ла на Донбас ,думали шо московія буде вбивати сама ,тільки українців , але не сталося як гадалося , тепер треба вбивати самім , прийшов ху* ло зброю дав ...воюїте ...за московію , раз так погано жилося при мирній Україні...
15.01.2026 14:17 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 14:17 Відповісти
От *** 🤬
показати весь коментар
15.01.2026 13:58 Відповісти
Чи Пеніса Душиліна призовуть,чи зачепився за кресло глухо?
15.01.2026 14:09 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 14:09 Відповісти
СБУ, чому цей покидьок ще ходить по цiй Землi?
показати весь коментар
15.01.2026 14:31 Відповісти
Пох.
показати весь коментар
15.01.2026 14:32 Відповісти
Може вже досить брехати і відвертати увагу від нашої бусифікації ,розповідаючи про так звану "мобілізацію " на окупованих територіях ,бо так званий "цпд" вже не перший раз бреше , раніше він розповідав про " мобілізованих 16 річних в Маріуполі " яких насправді ставили на облік у воєнкоматі , а не мобілізували.
15.01.2026 15:25 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 15:25 Відповісти
Там тоже бусификация происходит и будет еще происходить на новых оккупированных территориях и поверь там она пожестче чем украинская раз днр уже жнром называют потому счо большинство взрослых мужиков выгребли и в мясных штурмах положили и не высветливается так в сми потому что диктатура и тотальная цензура
15.01.2026 21:51 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 21:51 Відповісти
 
 