На Донеччині росіяни посилюють примусову мобілізацію, - ЦПД

Голова окупаційної адміністрації у Донецькій області Денис Пушилін підписав "указ" про створення призовних комісій і запуск кампанії з призову чоловіків 1996-2008 років народження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Мобілізація РФ на Донеччині

Як зазначили у ЦПД, під прикриттям "строкової служби" ворог фактично запроваджує тотальний контроль, примус і розшук.

У документі прямо прописано щотижневі звіти про пошук чоловіків призовного віку, залучення поліції до їхнього примусового доставлення та повну мобілізацію місцевих "органів влади" й медзакладів на потреби військкоматів РФ.

"Російське законодавство, яке незаконно застосовується на окупованих територіях України, використовується як інструмент репресій. Насправді йдеться про поповнення армії окупанта за рахунок населення захоплених територій, з подальшим примусом строковиків до підписання контрактів", - повідомили у ЦПД.

У ЦПД наголосили, що це є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які забороняють державі-окупанту примушувати цивільне населення служити у своїх збройних силах.

