З настанням морозів значна частина окупованих територій опинилася без базових умов для життя, - ЦПД

Комунальний колапс на ТОТ

З настанням морозів значна частина тимчасово окупованих територій опинилася без базових умов для життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Масштабні відключення електроенергії, води та звʼязку фіксують одночасно в захоплених росією частинах Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Місцями люди залишилися ще й без опалення

"Окупаційна влада пояснює колапс погодними умовами — і це має значення. Однак основна причина в іншому: за роки окупації комунальна інфраструктура регіону системно деградувала. Росія не інвестує в модернізацію мереж і не проводить повноцінних ремонтів. Показово, що при цьому РФ завжди знаходить кошти на створення чергових музеїв "русского міра", виставки, памʼятники та утримання пропагандистських медіа. Турбота про людей у цій системі — зайва стаття витрат", - зазначають у ЦПД.

"Держава-окупант не бажає забезпечити навіть мінімальні умови для життя цивільного населення. Обіцяне "краще життя з росією" на практиці обернулося постійною боротьбою за виживання: за воду, за світло, за тепло, за людську гідність", - підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Додамо, що окупанти підвищили комунальні тарифи в окупованих Мелітополі та Маріуполі під приводом ПДВ.

Раніше ми писали, що у селищі Атамановка в Забайкальському краї Росії за кілька днів стався вже третій прорив у системі опалення. Через ланцюжок аварій тисячі людей залишаються без тепла у 30-градусний мороз.

Ба більше, у Держдумі РФ заявили, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті

Гарна новина. Переконаний, що вона автоматично полагодить луснувші батареї опалення у киян. Тільки фразу "Держава-окупант не бажає забезпечити навіть мінімальні умови для життя цивільного населення" після "двушок на мосвку" і "жалко дєнєх" варто з новини прибрати, щоб випадково не дискредитувати Їх Потужість.
13.01.2026 11:59 Відповісти
В де Верещук? Може замутить гумконвой, чи шатл , який ніякий
13.01.2026 12:26 Відповісти
 
 