УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9293 відвідувача онлайн
Новини Фінансова катастрофа у Росії
2 117 16

Путін вимагає з росіян більше податків, щоб фінансувати війну, - ЦПД

Путін вимагає з росіян більше податків, щоб фінансувати війну

На тлі зупинки економіки РФ та зростаючого дефіциту бюджету російський диктатор Володимир Путін зажадав від уряду "значимо збільшити" збір податків у 2026 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Путін вимагає збільшення податків для фінансування війни

"За офіційними даними, економічне зростання в Росії майже обнулилося, а промисловість уже скотилася в рецесію. В умовах, коли воєнні витрати лише зростають, а економіка більше не генерує доходів, влада обирає найпростіший шлях - витиснути максимум з населення та бізнесу", - пишуть у ЦПД.

"У Росії уже підвищили ПДВ, фактично знищують спрощену систему оподаткування для малого бізнесу та вигадують все нові збори для простих громадян. Під гаслом "справедливості" та "технологічного розвитку" держава просто перекладає фінансовий тягар війни на плечі громадян. Росіяни вже відчувають, як війна б’є по їхніх кишенях: зростають ціни, а реальні доходи падають. Вимога Путіна "значимо збільшити" збори — це сигнал, що буде гірше. Економіка, виснажена війною, і суспільство, яке змушують оплачувати імперські амбіції диктатора, рано чи пізно дійде до межі", - додали у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Арешт Мадуро став серйозним ударом по амбіціях Путіна й ролі Росії у світі, - Politico

Автор: 

податки (4342) путін володимир (25593) росія (70897) ЦПД (269) війна в Україні (8772)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
"Последний х.й без соли и только посмотреть." живопись, масло, холст
показати весь коментар
06.01.2026 13:36 Відповісти
+5
А у нас під яким гаслом планують знищити спрощену систему оподаткування?
показати весь коментар
06.01.2026 13:38 Відповісти
+4
з кацапами все зрозуміло, нехай виздихають - а чому зебобики в країні на яку напали з громадян доять три шкури та відправляють двушку на мацкву??
показати весь коментар
06.01.2026 13:47 Відповісти

Завантаження...

 
 