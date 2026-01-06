РУС
Новости Финансовая катастрофа в России
1 149 14

Путин требует с россиян больше налогов, чтобы финансировать войну, - ЦПД

Путин требует с россиян больше налогов, чтобы финансировать войну

На фоне остановки экономики РФ и растущего дефицита бюджета российский диктатор Владимир Путин потребовал от правительства "значимо увеличить" сбор налогов в 2026 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Путин требует увеличения налогов для финансирования войны

"По официальным данным, экономический рост в России почти обнулился, а промышленность уже скатилась в рецессию. В условиях, когда военные расходы только растут, а экономика больше не генерирует доходов, власть выбирает самый простой путь - выжать максимум из населения и бизнеса", - пишут в ЦПД.

"В России уже повысили НДС, фактически уничтожают упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и придумывают все новые сборы для простых граждан. Под лозунгом "справедливости" и "технологического развития" государство просто перекладывает финансовое бремя войны на плечи граждан. Россияне уже чувствуют, как война бьет по их карманам: растут цены, а реальные доходы падают. Требование Путина "значимо увеличить" сборы — это сигнал, что будет хуже. Исчерпанная войной экономика и общество, которое заставляют оплачивать имперские амбиции диктатора, рано или поздно дойдут до предела", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

А у нас під яким гаслом планують знищити спрощену систему оподаткування?
06.01.2026 13:38 Ответить
"Последний х.й без соли и только посмотреть." живопись, масло, холст
06.01.2026 13:36 Ответить
з кацапами все зрозуміло, нехай виздихають - а чому зебобики в країні на яку напали з громадян доять три шкури та відправляють двушку на мацкву??
06.01.2026 13:47 Ответить
ну значить незабаром і зєлічка візьме й собі під козирёк, йдучи підказкою свого старого братана ))
06.01.2026 13:36 Ответить
"Последний х.й без соли и только посмотреть." живопись, масло, холст
06.01.2026 13:36 Ответить
а є майже така ж, але не з вагами, а з піаніной? ))
06.01.2026 13:46 Ответить
А у нас під яким гаслом планують знищити спрощену систему оподаткування?
06.01.2026 13:38 Ответить
А ето другоє
06.01.2026 13:58 Ответить
Близько 45 000 домогосподарств та 2,2 тис. бізнес-об'єктів без світла та тепла; люди живуть при свічках, сплять під ковдрами або тимчасово переїжджають; аварійні пункти влади відкривають для обігріву та зарядки гаджетів. Щось на кшталт «пунктів незламності». Для німців вимкнення світла - стресова ситуація. Про планові відключення у Німеччині зазвичай повідомляють за декілька тижнів, розклеюють оголошення.

Нажаль ось головна різниця між європою та болотією, так що будуть землю гризти а за царя підуть.
06.01.2026 13:43 Ответить
з кацапами все зрозуміло, нехай виздихають - а чому зебобики в країні на яку напали з громадян доять три шкури та відправляють двушку на мацкву??
06.01.2026 13:47 Ответить
Путлер то вимагає, але і в нас копіюють всі ці вимагання підвищення податків, не замислюючись над наслідками. Так що треба не тільки тикати кудись, а і дивитись на те що робиться в нашій країні.
06.01.2026 13:48 Ответить
Підказую для ху....ла, усіх пенсіонерів на фронт, без всяких медкомісій. Відразу буде величезна економія на пенсійному фонді. Ну ясно, що елітних пенсіонерів чіпати не можна, але з них можна отримати відкупні. Більше призивати з Сибіру і Далекого сходу, цим зробите приємне Китаю, менше буде йому метушні з алкашамі
06.01.2026 13:58 Ответить
Ну правильно. Шоб козли давали більше прибутку, то треба їх менше годувати і більше дрочити доїти.
06.01.2026 14:02 Ответить
Колись кацапи орали - «Дави их, *****!»
По ходу, пуйло зробив це гаслом 2026 року для рф !
06.01.2026 14:07 Ответить
зеля молодец, доит овец
06.01.2026 14:20 Ответить
В наступному році буде крах російської економіки. Це вже в 2027.
06.01.2026 14:28 Ответить
Щоб у населення були гроші на сплату податків, спочатку в населення має ці гроші заробити.
06.01.2026 14:35 Ответить
 
 