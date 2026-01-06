Путин требует с россиян больше налогов, чтобы финансировать войну, - ЦПД

На фоне остановки экономики РФ и растущего дефицита бюджета российский диктатор Владимир Путин потребовал от правительства "значимо увеличить" сбор налогов в 2026 году.

Путин требует увеличения налогов для финансирования войны

"По официальным данным, экономический рост в России почти обнулился, а промышленность уже скатилась в рецессию. В условиях, когда военные расходы только растут, а экономика больше не генерирует доходов, власть выбирает самый простой путь - выжать максимум из населения и бизнеса", - пишут в ЦПД.

"В России уже повысили НДС, фактически уничтожают упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и придумывают все новые сборы для простых граждан. Под лозунгом "справедливости" и "технологического развития" государство просто перекладывает финансовое бремя войны на плечи граждан. Россияне уже чувствуют, как война бьет по их карманам: растут цены, а реальные доходы падают. Требование Путина "значимо увеличить" сборы — это сигнал, что будет хуже. Исчерпанная войной экономика и общество, которое заставляют оплачивать имперские амбиции диктатора, рано или поздно дойдут до предела", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

