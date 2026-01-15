РУС
На Донетчине россияне усиливают принудительную мобилизацию, - ЦПД

В Донецкой области оккупанты усиливают принудительную мобилизацию

Глава оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин подписал "указ" о создании призывных комиссий и запуске кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Мобилизация РФ на Донетчине

Как отметили в ЦПД, под прикрытием "срочной службы" враг фактически вводит тотальный контроль, принуждение и розыск.

В документе прямо прописаны еженедельные отчеты о поиске мужчин призывного возраста, привлечение полиции к их принудительной доставке и полная мобилизация местных "органов власти" и медучреждений на нужды военкоматов РФ.

"Российское законодательство, которое незаконно применяется на оккупированных территориях Украины, используется как инструмент репрессий. На самом деле речь идет о пополнении армии оккупанта за счет населения захваченных территорий, с последующим принуждением срочников к подписанию контрактов", - сообщили в ЦПД.

В ЦПД подчеркнули, что это является прямым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые запрещают государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в своих вооруженных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С наступлением морозов значительная часть оккупированных территорий оказалась без базовых условий для жизни, - ЦПД

Візьмуться 100%,кацапи прозрівають потихеньку,і не рвуться вже так масово воювати,а на окупованих територіях є трохи.Їх жорстко забирали в 22,потім стало легше.Зараз знову почнуть
15.01.2026 13:13 Ответить
Пох)
15.01.2026 13:15 Ответить
На фото - Салями помаленьку!
15.01.2026 13:31 Ответить
це як раз ,ху* ло прийди ...ти будеш вбивати етнічних українців ,а ми нащадки переселенців ,тоді будемо жити ще краще ...тепер беріть Донбас зброю ,і йдіть вбивати тих ,на чієї землі ви своїх дітей виростили ,в мирі та добробуті ...
15.01.2026 13:32 Ответить
Зараз мабуть як піднімуться шахтарі, як постукають касками по бруківці 💪 ... і кацапи ту мобілізацію відмінять 🤔
15.01.2026 13:38 Ответить
Вже їх нема, як і шахт. Це їнхі "щасливі" діти підуть на забій.
15.01.2026 13:54 Ответить
От *** 🤬
