На Донетчине россияне усиливают принудительную мобилизацию, - ЦПД

Глава оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин подписал "указ" о создании призывных комиссий и запуске кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения.

Мобилизация РФ на Донетчине

Как отметили в ЦПД, под прикрытием "срочной службы" враг фактически вводит тотальный контроль, принуждение и розыск.

В документе прямо прописаны еженедельные отчеты о поиске мужчин призывного возраста, привлечение полиции к их принудительной доставке и полная мобилизация местных "органов власти" и медучреждений на нужды военкоматов РФ.

"Российское законодательство, которое незаконно применяется на оккупированных территориях Украины, используется как инструмент репрессий. На самом деле речь идет о пополнении армии оккупанта за счет населения захваченных территорий, с последующим принуждением срочников к подписанию контрактов", - сообщили в ЦПД.

В ЦПД подчеркнули, что это является прямым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, которые запрещают государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в своих вооруженных силах.

