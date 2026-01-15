Россия перебрасывает на Запорожское направление подразделения из Херсонщины и Крыма: в штурмовики идут даже повара, - Силы обороны
Российская армия перебрасывает на Запорожское направление подразделения с других участков фронта, в частности из Херсонской области и временно оккупированного Крыма, а для штурмов привлекает даже подразделения обеспечения.
Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, по данным украинской разведки, россияне снимают подразделения с Херсонского направления и перебрасывают их на Запорожское для поддержания темпов наступательных действий.
Речь идет преимущественно о подразделениях воздушно-десантных войск РФ. Кроме того, оккупанты перебрасывают силы из Крыма в район Каменского Запорожской области – в частности подразделения для закрепления и операторов беспилотников.
Подразделения обеспечения
Волошин отметил, что на этом направлении штурмовые группы комплектуют за счет подразделений обеспечения. "Они бросают на штурмы всех, кто есть - поваров, водителей, артиллеристов. Не новые штурмовики приходят, а снимают с других направлений", - подчеркнул спикер.
Кроме этого, на Гуляйпольском направлении с 10 по 13 января российские войска получили почти 1700 боеприпасов для усиления огневого поражения. По данным разведки, в основном это артиллерийские снаряды калибра 152 мм.
все ще готові вмирати за хутіна, сраліна та абрамовича..
Писали, що наші не мали досвіду бойових дій і почали втрачати позиції, а кацапи відчули слабину і посилили тиск...