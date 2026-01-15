РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13589 посетителей онлайн
Новости Боевіе действия на Запорожье
938 9

Россия перебрасывает на Запорожское направление подразделения из Херсонщины и Крыма: в штурмовики идут даже повара, - Силы обороны

сводка Генштаба

Российская армия перебрасывает на Запорожское направление подразделения с других участков фронта, в частности из Херсонской области и временно оккупированного Крыма, а для штурмов привлекает даже подразделения обеспечения.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, по данным украинской разведки, россияне снимают подразделения с Херсонского направления и перебрасывают их на Запорожское для поддержания темпов наступательных действий.

Речь идет преимущественно о подразделениях воздушно-десантных войск РФ. Кроме того, оккупанты перебрасывают силы из Крыма в район Каменского Запорожской области – в частности подразделения для закрепления и операторов беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупант, застигнутый дроном посреди поля, дважды тщетно пытается попасть в беспилотник снежкой. ВИДЕО

Подразделения обеспечения

Волошин отметил, что на этом направлении штурмовые группы комплектуют за счет подразделений обеспечения. "Они бросают на штурмы всех, кто есть - поваров, водителей, артиллеристов. Не новые штурмовики приходят, а снимают с других направлений", - подчеркнул спикер.

Кроме этого, на Гуляйпольском направлении с 10 по 13 января российские войска получили почти 1700 боеприпасов для усиления огневого поражения. По данным разведки, в основном это артиллерийские снаряды калибра 152 мм.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области россияне усиливают принудительную мобилизацию, - ЦПД

Автор: 

армия РФ (21937) Крым (26566) Силы обороны юга (510) Херсонская область (5480)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
московські свинособаки люто ненавидять українців..
все ще готові вмирати за хутіна, сраліна та абрамовича..
показать весь комментарий
15.01.2026 16:00 Ответить
Тільки у нас там справи не дуже!
Писали, що наші не мали досвіду бойових дій і почали втрачати позиції, а кацапи відчули слабину і посилили тиск...
показать весь комментарий
15.01.2026 16:03 Ответить
І так кухарі з водіями зайняли гуляйполе , степногірськ, і просуваються далі.
показать весь комментарий
15.01.2026 16:14 Ответить
Мабуть ждун
показать весь комментарий
15.01.2026 16:15 Ответить
Так їди та допоможи, чи у вас це ху... лостану
показать весь комментарий
15.01.2026 16:14 Ответить
Що ви робите кухарі повинні керувати країною, ваш сіфілітік так казав, виходить що ху...ло прибірає конкурентів
показать весь комментарий
15.01.2026 16:11 Ответить
хочуть вийти на дистанції впевнених ударів артилерією по місту поки морози ну і логістику всю заодно одним рипом покласти 🤔
показать весь комментарий
15.01.2026 16:16 Ответить
Зате у нас все за є бісь!
показать весь комментарий
15.01.2026 16:31 Ответить
Ну,як стівєн сігал)
показать весь комментарий
15.01.2026 16:36 Ответить
 
 