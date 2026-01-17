РУС
Новости Боевіе действия на Запорожье
486 5

РФ перебрасывает десантников на Гуляйпольское направление из-за больших потерь, - Силы обороны юга

Боевые действия по состоянию на 15 января: что известно?

Силы РФ начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его данным, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления, что свидетельствует о "большом уровне потерь РФ на этих направлениях".

Волошин уточнил, что в целом на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло около 50 боевых столкновений, из них на первом – 31 бой.

Читайте также: Россия перебрасывает на Запорожское направление подразделения из Херсонской области и Крыма: в штурмовики идут даже повара, - Силы обороны

Спикер подчеркнул, что Гуляйпольское направление остается "одним из самых сложных".

"Также противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то здесь враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами", - добавил Волошин.

Читайте также: Командный пункт в Гуляйполе: 17 наших бойцов против трех россиян

Автор: 

армия РФ (21950) Гуляйполе (169) НДС (426) Силы обороны юга (511)
"Мадяр" зараз туди БпЛа перекине - очікуйте і очкуйте...
показать весь комментарий
17.01.2026 20:01 Ответить
От і пішли в хід резерви . Які мали бути задіяні коли б кацапи прорвали лінію фронту . Але пробити оборону основними силами - нє палучілось .
показать весь комментарий
17.01.2026 20:02 Ответить
Maksim Perepelitca От і пішли в хід резерви . Які мали бути задіяні коли б кацапи прорвали лінію фронту

Може так воно і є?
показать весь комментарий
17.01.2026 20:07 Ответить
Про такий ймовірний хід подій писав у своєму блозі Олександр Коваленко , кілька днів тому . І виявився правий .
показать весь комментарий
17.01.2026 20:13 Ответить
До речі , я фуєю від тих кацапів . Читаю вчора - їхній хенерал , який керує військами на Куп'янському напрямку , знову доповів своєму міністру про те що Куп'янськ мовляв -знаходиться під їхнім контролем і там зараз проходить зачистка міста від - залишків біндєровцєв ..!!
Такої брехні не стерпіли навіть кацапські воєнкриси , і прокоментували ці слова хєнєрала - смачними епітетами , в перемішку з триповерховими матюгами ,, згадали там і матушку і батюшку .
показать весь комментарий
17.01.2026 20:11 Ответить
 
 