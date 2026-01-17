РФ перебрасывает десантников на Гуляйпольское направление из-за больших потерь, - Силы обороны юга

Силы РФ начали перебрасывать на Гуляйпольское направление подразделения десантников.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, зафиксирована переброска десантных подразделений российской армии на Гуляйпольское и Ореховское направления, что свидетельствует о "большом уровне потерь РФ на этих направлениях".

Волошин уточнил, что в целом на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях за сутки произошло около 50 боевых столкновений, из них на первом – 31 бой.

Спикер подчеркнул, что Гуляйпольское направление остается "одним из самых сложных".

"Также противник пытался пройти в глубину нашей обороны. Что касается Ореховского направления, то здесь враг атаковал наши позиции и в Гуляйполе, и в Дорожнянке, и в Сладком, и в остальных населенных пунктах, которых несколько вокруг Гуляйполя. Кроме того, враг активно применяет и авиацию, нанося удары КАБами", - добавил Волошин.

