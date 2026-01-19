РФ не может закрепиться в Гуляйполе, поэтому минирует город и усиливает авиаудары, - Силы обороны

Российские подразделения не могут удержать позиции в Гуляйполе, поэтому пытаются взять город в изоляцию, усиливая штурмовые действия, нанося интенсивные авиаудары и массово минируя территорию, в частности с помощью беспилотников.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация в городе?

"Гуляйполе - это в целом как большая серая зона. Есть позиции Сил обороны Украины на разных окраинах, в центре города не может ни враг закрепиться, ни мы удержаться", - отметил он.

По словам Волошина, в центральной части города постоянно происходят боевые столкновения между штурмовыми группами.

Спикер отметил, что враг не может захватить город и поэтому прибегает к минированию.

Читайте также: РФ из-за больших потерь перебрасывает десантников на Гуляйпольское направление, - Силы обороны юга

Как происходит минирование?

"Враг не может оттеснить и закрепиться в Гуляйполе, поэтому... саперные подразделения противника получили значительное количество и противопехотных, и противотанковых мин ТМ-72 для того, чтобы заминировать все дороги, улицы, дворы", - заявил Волошин, уточнив, что минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно - с использованием дронов.

"Взять он (враг. - Ред.) не может, поэтому решил заминировать ту часть Гуляйполя, которую не может взять", - констатировал спикер.

По его словам, ситуация на Гуляйпольском направлении остается напряженной уже несколько недель, ежедневно происходят десятки боестолкновений как в самом городе, так и в окружающих населенных пунктах.

Волошин также отметил, что за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано рекордное количество авиаударов - 14 с применением 106 корректируемых авиационных бомб.

Читайте также: Продолжаются бои в Гуляйполе, враг не может завести группы закрепления, - Силы обороны юга

По словам спикера, значительные разрушения понес населенный пункт Зализнычное: "Его фактически сравнивают с землей".

Враг также активно применяет беспилотники - за прошедшие сутки зафиксировано 1752 дрона-камикадзе, "как минимум, 1200 дронов - это, в частности, на Гуляйполе", сказал спикер.