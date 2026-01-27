Военного РФ подозревают в сексуальном насилии над гражданской женщиной на Запорожье, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил РФ, который во время временной оккупации Запорожской области совершил сексуальное насилие и жестокое обращение в отношении гражданской женщины.

По данным следствия, подозреваемый - военнослужащий 121-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением

Следствием установлено, что в начале марта 2022 года, находясь на блокпосту в городе Пологи Запорожской области, вооруженный оккупационный военный остановил автомобиль, которым управляла местная жительница.

После этого он принудительно сел в транспортное средство и заставил женщину поехать вместе с ним к заброшенному частному домовладению недалеко от блокпоста, где на тот момент никто не проживал. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В дальнейшем, в середине апреля 2022 года, потерпевшая находилась в одном из помещений предприятия в городе Пологи, где работала. Туда прибыл подозреваемый вместе с несколькими подчиненными военнослужащими ВС РФ.

Находясь с женщиной в отдельном помещении, он применил к ней физическое насилие, нанес многочисленные удары прикладом огнестрельного оружия, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего изнасиловал ее.

По данным следствия, все указанные действия были совершены вооруженным представителем оккупационных войск государства-агрессора в отношении гражданского лица, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

