РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8171 посетитель онлайн
Новости Зверства и изнасилования
1 859 1

Военного РФ подозревают в сексуальном насилии над гражданской женщиной на Запорожье, - Офис Генпрокурора

Боевику, изнасиловавшему женщину, сообщено о подозрении

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил РФ, который во время временной оккупации Запорожской области совершил сексуальное насилие и жестокое обращение в отношении гражданской женщины.

По данным следствия, подозреваемый - военнослужащий 121-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса ВС РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением

Следствием установлено, что в начале марта 2022 года, находясь на блокпосту в городе Пологи Запорожской области, вооруженный оккупационный военный остановил автомобиль, которым управляла местная жительница.

После этого он принудительно сел в транспортное средство и заставил женщину поехать вместе с ним к заброшенному частному домовладению недалеко от блокпоста, где на тот момент никто не проживал. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В дальнейшем, в середине апреля 2022 года, потерпевшая находилась в одном из помещений предприятия в городе Пологи, где работала. Туда прибыл подозреваемый вместе с несколькими подчиненными военнослужащими ВС РФ.

Находясь с женщиной в отдельном помещении, он применил к ней физическое насилие, нанес многочисленные удары прикладом огнестрельного оружия, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего изнасиловал ее.

По данным следствия, все указанные действия были совершены вооруженным представителем оккупационных войск государства-агрессора в отношении гражданского лица, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловал женщину на Херсонщине, угрожая убийством: будут судить военного РФ, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

армия РФ (22671) Нацполиция (16867) Запорожская область (4306) Офис Генпрокурора (3071) Пологи (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А зеленський з разумковим і аброхамієм, казали у цей же час, що то лише паніка, і вона шкодить інвесторам в Україні …. А виходить, що то орки убивають Українців, а оті особи з Урядового кварталу, - відверто брехали Українцям!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 17:59 Ответить
 
 