Провальний штурм на Запоріжжі: 31 загарбник залишився лежати у полі під Гуляйполем після зустрічі з ЗСУ
На Запорізькому напрямку сили оборони України завдали нищівного удару по ворожих підрозділах, що намагалися просунутися в районі Гуляйполя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано наслідки невдалого російського наступу.
Кадри, зняті безпілотником аеророзвідки, демонструють засніжене поле, буквально всіяне тілами загарбників. За підрахунками, в результаті вогневого ураження було ліквідовано одразу кілька штурмових груп противника.
Деталі розгрому:
-
Втрати ворога: На відео зафіксовано тіла 31 ліквідованого окупанта.
-
Локація: Район Гуляйполя Запорізької області, де ворог останнім часом активізував спроби штурмових дій невеликими групами піхоти.
-
Результат: Російські штурмовики були виявлені та знищені ще на підступах до українських позицій. Жоден із загарбників, що потрапили в об'єктив дрона, не вижив.
Це відео є черговим доказом величезної ціни, яку платить армія РФ за спроби захопити українську землю. Попри чисельну перевагу, ворожа піхота стає легкою ціллю для української артилерії та дронів у відкритих засніжених полях Запоріжжя.
"Знищені російські штурмові групи загальною чисельністю 31 особа в районі Гуляйполя Запорізької області", — йдеться у підписі до оприлюднених кадрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або 31 пачка пєльмєнєй для самки...
Якщо це правда, то хрестоматійний приклад, "хотєлі как лучшє, а получілі прінціпіально новий уровєнь общєствєнной нєнавісті".
1. "Абщественнае сазнание" створило "герою СВО" ореол "исключительнасти" - сам Путін!!! проголосив їх "элитай общества"! І "героя" "попірдоліло"...
2. Кацап знає про свою "исключительнасть" і "неприкасаемость"... Тому починає себе вести саме з врахуванням цього "статусу". І починає "бикувать" проти працедавця... Не виконувать правил, прогулювать, пить на робочому місці... Тобто, "бєспрєдельнічать".
А кому таке сподобається? Тим більше, що він подає приклад, і руйнує трудову дисципліну, на підприємстві...
І після цього згадка сєвєо викликатиме у всіх "вкусівшіх плоди" злобний багатоповерховий мат.
Колись прочитав цікаву сентенцію? "Февральскую революцию совершили буржуазные демократы-идеалисты, и Волынский полк. А Октябрьскую - пьяныные матросы, обожравшиеся "окопного коктейля"... " ( окопный коктейль", "балтийский чай" - суміш алкоголю і кокаїну). І з тих пір наркоманія, в рядах більшовиків, "розквітла пишним цвітом". Вже Хрущов потроху став "придушувать" її. А при Сталіні, у багатьох партійних та державних установах навіть були кабінети, де чергував медпрацівник, готовий "полікувать" партійних боссів, ін'єкцією... Сталін "нежить лікував", препаратами на основі кокаїну...
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!