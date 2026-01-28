Провальний штурм на Запоріжжі: 31 загарбник залишився лежати у полі під Гуляйполем після зустрічі з ЗСУ

На Запорізькому напрямку сили оборони України завдали нищівного удару по ворожих підрозділах, що намагалися просунутися в районі Гуляйполя. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано наслідки невдалого російського наступу.

Кадри, зняті безпілотником аеророзвідки, демонструють засніжене поле, буквально всіяне тілами загарбників. За підрахунками, в результаті вогневого ураження було ліквідовано одразу кілька штурмових груп противника.

Деталі розгрому:

Втрати ворога: На відео зафіксовано тіла 31 ліквідованого окупанта .

Локація: Район Гуляйполя Запорізької області, де ворог останнім часом активізував спроби штурмових дій невеликими групами піхоти.

Результат: Російські штурмовики були виявлені та знищені ще на підступах до українських позицій. Жоден із загарбників, що потрапили в об'єктив дрона, не вижив.

Це відео є черговим доказом величезної ціни, яку платить армія РФ за спроби захопити українську землю. Попри чисельну перевагу, ворожа піхота стає легкою ціллю для української артилерії та дронів у відкритих засніжених полях Запоріжжя.

"Знищені російські штурмові групи загальною чисельністю 31 особа в районі Гуляйполя Запорізької області", — йдеться у підписі до оприлюднених кадрів.

