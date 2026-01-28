Український МіГ-29 перетворив ворожий командний пункт на руїни
У мережі опублікували кадри, як український пілот МіГ-29 завдає удару по командному пункту роти та складу боєкомплекту окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було скинуто декілька вибухівок та знищено позиції ворога на Запорізькому напрямку.
В результаті позиції ворога після удару повністю перетворені на руїни.
Також повідомлялося, що спецпризначенці "Омега-Захід" перехопили ворожі БпЛА на Покровському напрямку.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тримайтесь ми вже йдемо ? .... ще 7 років і перший Gripen можливо викатять з ангару.
Виробництво шведських винищувачів Saab JAS 39 Gripen (зокрема нових моделей E/F) не є масовим конвеєром, а залежить від поточних контрактів. Потужності компанії Saab дозволяють випускати невелику кількість літаків на рік, зазвичай це від кількох до близько 10-12 одиниць...
https://www.svoboda.org/amp/u-kazhdoy-pvo-estj-slabye-mesta-intervjyu-ukrainskogo-pilota-mig-29/33652369.html