Удари на $1 млрд: "Альфа" СБУ за рік уразила 15 ворожих літаків на п’яти аеродромах РФ

Для спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" СБУ відстань до цілі більше не є перешкодою. Служба безпеки України оприлюднила підсумки роботи своїх далекобійних дронів за минулий рік, продемонструвавши, що глибокий тил РФ став для окупантів зоною постійної небезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом під прицільні удари потрапили п’ять військових аеродромів на території Росії. Результат роботи "Альфи" вражає: 15 одиниць авіатехніки ворога виведено з ладу або повністю знищено.

Читайте: СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом субмарини в Новоросійську

Перелік ліквідованої та пошкодженої техніки:

11 винищувачів та бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та надзвуковий перехоплювач МіГ-31.

3 гелікоптери різних типів: Мі-28 (ударний), Мі-26 (важкий транспортний) та багатоцільовий Мі-8.

1 транспортний літак: Ан-26.

Окрім авіаційного парку, під час атак було знищено стратегічно важливу інфраструктуру — склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. За попередніми розрахунками, сумарні збитки, завдані військово-промисловому комплексу РФ лише за ці операції, перевищують 1 мільярд доларів США.

"Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців "Альфи" відстань давно не має значення", - наголошують у СБУ.

Опубліковані унікальні кадри підтверджують успішність кожного влучання та демонструють безпорадність російської ППО перед масованими атаками українських далекобійних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує купувати дефіцитні шини для літаків Michelin в обхід санкцій, – The Guardian