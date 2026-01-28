УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12149 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Удари по РФ
2 990 8

Удари на $1 млрд: "Альфа" СБУ за рік уразила 15 ворожих літаків на п’яти аеродромах РФ

Для спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" СБУ відстань до цілі більше не є перешкодою. Служба безпеки України оприлюднила підсумки роботи своїх далекобійних дронів за минулий рік, продемонструвавши, що глибокий тил РФ став для окупантів зоною постійної небезпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загалом під прицільні удари потрапили п’ять військових аеродромів на території Росії. Результат роботи "Альфи" вражає: 15 одиниць авіатехніки ворога виведено з ладу або повністю знищено.

Читайте: СБУ уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом субмарини в Новоросійську

Перелік ліквідованої та пошкодженої техніки:

  • 11 винищувачів та бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 та надзвуковий перехоплювач МіГ-31.

  • 3 гелікоптери різних типів: Мі-28 (ударний), Мі-26 (важкий транспортний) та багатоцільовий Мі-8.

  • 1 транспортний літак: Ан-26.

Окрім авіаційного парку, під час атак було знищено стратегічно важливу інфраструктуру — склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. За попередніми розрахунками, сумарні збитки, завдані військово-промисловому комплексу РФ лише за ці операції, перевищують 1 мільярд доларів США.

"Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу. Але для спецпризначенців "Альфи" відстань давно не має значення", - наголошують у СБУ.

Опубліковані унікальні кадри підтверджують успішність кожного влучання та демонструють безпорадність російської ППО перед масованими атаками українських далекобійних БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує купувати дефіцитні шини для літаків Michelin в обхід санкцій, – The Guardian

Автор: 

армія рф (20898) літак (3089) СБУ (13818) дрони (8011)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вдалого полювання!
показати весь коментар
28.01.2026 11:04 Відповісти
"Альфі"СБУ-респект...
показати весь коментар
28.01.2026 11:12 Відповісти
Рашисты упорно тащат авиацию в Крым. Не смотря ни на какие угрозы.
показати весь коментар
28.01.2026 12:21 Відповісти
Це окрім "павутини"?
показати весь коментар
28.01.2026 13:02 Відповісти
👏👏👏👍🇺🇦
показати весь коментар
28.01.2026 15:04 Відповісти
Пишуть, на всі аеродроми зараз тягнуть до 55 ракет..в тому числі й балістику..літаків ще неміряно в русні
показати весь коментар
28.01.2026 15:09 Відповісти
Ццїе - за рік. а кацапи кожного дня на сотні мільйонів и_башать по домах і підприємствах. оце так порівняння.
показати весь коментар
28.01.2026 16:28 Відповісти
нічо собі заявочки , відстань до цілі більше не є перешкодою. тепер по 15 в місяць будуть вибивати ?
показати весь коментар
28.01.2026 17:42 Відповісти
 
 