Нафтобазу "Пензанефтепродукт" уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили нафтобазу в Пензенській області Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

На нафтобазі "Пензанефтепродукт" зафіксовано пожежу після атаки.

Наразі масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крим

Також підтверджено ураження РЛС "Подльот" в районі н.п. Фрунзе (окупований Крим).

Інші ураження

На окупованій Донеччині та в Бєлгородській області РФ під атакою зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

Що передувало?

Губернатор Пензенської області заявив, що у ніч на 23 січня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.

