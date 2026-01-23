2 278 9
Нафтобазу "Пензанефтепродукт" уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили нафтобазу в Пензенській області Росії.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
На нафтобазі "Пензанефтепродукт" зафіксовано пожежу після атаки.
Наразі масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.
Крим
Також підтверджено ураження РЛС "Подльот" в районі н.п. Фрунзе (окупований Крим).
Інші ураження
На окупованій Донеччині та в Бєлгородській області РФ під атакою зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.
Що передувало?
- Губернатор Пензенської області заявив, що у ніч на 23 січня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо зранку вся без світла була.