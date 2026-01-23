УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9103 відвідувача онлайн
Новини Удари по РФ
2 278 9

Нафтобазу "Пензанефтепродукт" уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Атака на російську нафтобазу в Пензенській області

Сили оборони України уразили нафтобазу в Пензенській області Росії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

На нафтобазі "Пензанефтепродукт" зафіксовано пожежу після атаки. 

Наразі масштаби збитків уточнюються. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крим

Також підтверджено ураження РЛС "Подльот" в районі н.п. Фрунзе (окупований Крим).

Інші ураження

На окупованій Донеччині та в Бєлгородській області РФ під атакою зосередження живої сили противника. Втрати уточнюються.

Що передувало?

  • Губернатор Пензенської області заявив, що у ніч на 23 січня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8264) росія (69745) Удари по РФ (911) Пензенська область РФ (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас 90 процентів страны сидит в полном или частичном блэкауте, тем временем в Кацапстане немножко бензин подорожал. Потужная потужнятина просто
показати весь коментар
23.01.2026 15:41 Відповісти
нам світла не треба нам Зеленський світить, нам хліба не треба роботу давай !
показати весь коментар
23.01.2026 15:44 Відповісти
Ты вот пишешь по-русски, а о своей Кацапии знаешь так мало. В Рашке подорожало все с 2026 года из-за повашения НДС: продукты, техника, электроника, комуналка. Пенсси и з/п не поднимали. Твои сородичи ноют остановить путинскую военную авантюру, а ты лезешь сюда со своими бото-вкидами ?
показати весь коментар
23.01.2026 15:58 Відповісти
не ***** . усі мої родичі та знайомі що проживають в кацапстані мріють "что бы всех бандеровцев ( українців) уничтожили и освободили подареные Сталиным земли до Львова"
показати весь коментар
23.01.2026 16:10 Відповісти
Спасибі вам, що хоч 10% країни дали право мати світло.
Бо зранку вся без світла була.
показати весь коментар
23.01.2026 16:00 Відповісти
Не пи₴ди,кацап.
показати весь коментар
23.01.2026 16:06 Відповісти
З НПЗ перейшли на нафтобази. А потім що? Автоцистерни? Потужно.
показати весь коментар
23.01.2026 16:05 Відповісти
Нафтобази це жалюгідні пара бочек, і не всі вони навіть на половину повні. І бл горить з них одна чи дві. Так питань нема красиво палає, але толку з цього як і з вечірніх гундосів - нуль. Хоч що ще можна потужно бомбити тими нікчемними мопедади з 2кг вибухівки? Одна надія на святого цукермана-міндіча, коли найвеличніший прєзідєнт міііра, дасть команду запускати з ісраєля 3000 фламіндічєй зі супутника притули.
показати весь коментар
23.01.2026 16:17 Відповісти
Ні про що. За 4 роки можна було б скопіювати і удосконалити кацапські шахеди, але ні, ми запускаєм свої літачки з 20 кг вибухівки ціною в три шахеди, бо друзям найпотужнішого не хвата на скупити квартал в Маямі. Про фламінідічі взагалі не будем, сльози течуть. Відтак, тільки й бочку раз у тиждень можемо підпалить, і то не факт, що повну.
показати весь коментар
23.01.2026 16:59 Відповісти
 
 