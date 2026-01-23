Через атаку дронів горить нафтобаза у російській Пензі

У ніч на 23 січня в російській Пензі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Що відомо?

"Близько 4 години ранку в результаті атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі в Пензі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.

Також відео пожежі поширюються у телеграм-каналах.

