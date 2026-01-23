Через атаку дронів горить нафтобаза у російській Пензі

У ніч на 23 січня в російській Пензі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Що відомо?

"Близько 4 години ранку в результаті атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі в Пензі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежу гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.

Також відео пожежі поширюються у телеграм-каналах.

нафта (6501) Удари по РФ (911) Пензенська область РФ (2)
Топ коментарі
+13
Пензюки дуже ради двіжухі. Просять повторять частійше.
показати весь коментар
23.01.2026 07:23 Відповісти
+5
Шо не до вподоби пензюку?
показати весь коментар
23.01.2026 07:55 Відповісти
+5
Бачу, пензюкам пече.
показати весь коментар
23.01.2026 08:05 Відповісти
Пензюки дуже ради двіжухі. Просять повторять частійше.
23.01.2026 07:23 Відповісти
Пече чи палає?
23.01.2026 07:36 Відповісти
Шо не до вподоби пензюку?
23.01.2026 07:55 Відповісти
Бачу, пензюкам пече.
23.01.2026 08:05 Відповісти
то сходи погрійся до палаючої бочки нафти
23.01.2026 13:06 Відповісти
Теж пензюк?
23.01.2026 13:52 Відповісти
? ☹
23.01.2026 15:09 Відповісти
Шось не зрозуміло?
23.01.2026 15:50 Відповісти
а ти пензюк?
23.01.2026 17:15 Відповісти
Пензюк еврей?
23.01.2026 17:35 Відповісти
ти мабуть нілку коментарів поплутав, бо піти погрітись я пропонував пензюку, а вже його потерли. ну таке.
23.01.2026 18:35 Відповісти
а між іншим, звернення до нього "пєнзЄц" прикольніше, пензюк теж годиться.
23.01.2026 18:39 Відповісти
Я особисто знав подружжя пензюків. Тому пензюк.
23.01.2026 18:47 Відповісти
це не наш метод ,де гуманізм
23.01.2026 07:29 Відповісти
Саме так, пензюк, це ваш метод. Метод та сутність вашого життя.
23.01.2026 13:54 Відповісти
А що в тому компроматі? Де прочитати повний текст?
23.01.2026 07:43 Відповісти
він сам не знає шо це таки , йому сказали ось він і строчить
23.01.2026 07:51 Відповісти
Пенза це жіночий половий орган ?
23.01.2026 07:28 Відповісти
У свинособак -це чоловічий..
23.01.2026 07:38 Відповісти
не по дитячому так палає.
кацапи, якщо згуртуються, можуть там і обігрітися..
23.01.2026 07:38 Відповісти
Цей благодатний вогонь очищує світ від сквєрни!))
23.01.2026 07:42 Відповісти
повна пенза
23.01.2026 07:52 Відповісти
Під час радянсько-німецької війни німецька авіація намагалася роз'їбашити горький, а на пензу де виробляють підривники до снарядів і мін не впала жодна бомба, хоч вона і ближче...а тепер падли тримайте
23.01.2026 08:21 Відповісти
так то договорняк был)
23.01.2026 08:48 Відповісти
На третьому відео ніби українець розмовляв? Агент Юстас?
23.01.2026 08:35 Відповісти
Потрібно більше ударів і частіше.
23.01.2026 08:49 Відповісти
Ну і що, що горить? Погасять і буде працювати далі.
23.01.2026 08:54 Відповісти
а що підстанції навколо АЄС не можна у кацапів вибивати? а каскад гребль на Волзі? а єнергосистему Москви покласти наші владі кацапи не дозволяют чи американці?
23.01.2026 09:00 Відповісти
@ "...що ми бачимо - і чого не бачимо.

Під час Другої світової математик Абрагам Вальд врятував сотні пілотів завдяки одному рішенню.
Так, військові хотіли бронювати хвости та крила літаків - вони поверталися найбільш посіченими кулями.
Однак, Вальд сказав: «Бронюйте двигуни та кабіни».
Він зрозумів просту річ: літаки з пробитими двигунами просто не повертаються. І тим самим дозволив уникнути «помилки вцілілого» - коли ми робимо висновки лише на основі того, що вижило.

Сьогодні в мережі ми бачимо лише ефектні відео влучань: вибухи, пожежі, ювелірну роботу дронів. Це наші «вцілілі». За кожним таким роликом - десятки збитих, заглушених РЕБом, тих, що не долетіли...
23.01.2026 09:28 Відповісти
Так і у русні не все долітає. Якби все долітало, тут би вже лише залишки цивілізації де-не-де жевріли.
23.01.2026 11:55 Відповісти
Я бы лучше порадовался видосикам погруженной во мрак и холод маскве, ну на крайняк воронежа или Питер. Но буду наблюдать это все онлайн из окна. Но можно порадовать чему-то горящему. Хотя нахрен, я такое тоже наблюдаю онлайн в среднем каждую неделю. На сколько там у них бензин подорожал? Копеек на 50 хоть поднялся после этого обстрела ? В Киеве вот подорожал. Из-за генераторов пошел спрос. И никто даже нпз не бомбил. А у нас из даже нет.
23.01.2026 10:30 Відповісти
Вся Украина в блэкауте полном, тем временем в Кацапстане немножко подорожал бензин. Отличный размен, мега потужный, ничего не скажешь.
23.01.2026 10:47 Відповісти
Вся Украина в блэкауте полном
То я, значить, у блекауті повному. Спасибі, що сказали, а то і не знав.
23.01.2026 11:54 Відповісти
Де ж тобі так жити пощастило? Бо в нас дають світло лише вночі по 4 - 5 годин на добу. І все.
23.01.2026 23:39 Відповісти
В Одесі.
23.01.2026 23:41 Відповісти
Пенздатая новость! 👌
23.01.2026 12:19 Відповісти
Все це добре але але не чудово, так має горіти в Москві, чi у нас одна ракета ? або Пенза або Москва. Вся мерзота кацапське - кубло по барах і театрах сидять при світлі і теплі, ну звичайно Пенза епь... Або в нас культурна війна, війна з поняттям терпіл ? Як не місяць так заміна Генерала, насрать, головне заміна ... Ну і найсвятіше польоти по Європі ...
23.01.2026 14:28 Відповісти
 
 