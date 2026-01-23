Через атаку дронів горить нафтобаза у російській Пензі
У ніч на 23 січня в російській Пензі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.
Що відомо?
"Близько 4 години ранку в результаті атаки БпЛА сталося займання на нафтобазі в Пензі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежу гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.
Також відео пожежі поширюються у телеграм-каналах.
кацапи, якщо згуртуються, можуть там і обігрітися..
Під час Другої світової математик Абрагам Вальд врятував сотні пілотів завдяки одному рішенню.
Так, військові хотіли бронювати хвости та крила літаків - вони поверталися найбільш посіченими кулями.
Однак, Вальд сказав: «Бронюйте двигуни та кабіни».
Він зрозумів просту річ: літаки з пробитими двигунами просто не повертаються. І тим самим дозволив уникнути «помилки вцілілого» - коли ми робимо висновки лише на основі того, що вижило.
Сьогодні в мережі ми бачимо лише ефектні відео влучань: вибухи, пожежі, ювелірну роботу дронів. Це наші «вцілілі». За кожним таким роликом - десятки збитих, заглушених РЕБом, тих, що не долетіли...
То я, значить, у блекауті повному. Спасибі, що сказали, а то і не знав.