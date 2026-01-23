5 882 48

Из-за атаки дронов горит нефтебаза в российской Пензе

В ночь на 23 января в российской Пензе в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Что известно

"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Также видео пожара распространяются в телеграм-каналах.

нефть (2214) Удары по РФ (905) Пензенская область (2)
Пензюки дуже ради двіжухі. Просять повторять частійше.
23.01.2026 07:23 Ответить
Шо не до вподоби пензюку?
23.01.2026 07:55 Ответить
Бачу, пензюкам пече.
23.01.2026 08:05 Ответить
Пензюки дуже ради двіжухі. Просять повторять частійше.
23.01.2026 07:23 Ответить
Пече чи палає?
23.01.2026 07:36 Ответить
Шо не до вподоби пензюку?
23.01.2026 07:55 Ответить
Бачу, пензюкам пече.
23.01.2026 08:05 Ответить
то сходи погрійся до палаючої бочки нафти
23.01.2026 13:06 Ответить
Теж пензюк?
23.01.2026 13:52 Ответить
? ☹
23.01.2026 15:09 Ответить
Шось не зрозуміло?
23.01.2026 15:50 Ответить
а ти пензюк?
23.01.2026 17:15 Ответить
Пензюк еврей?
23.01.2026 17:35 Ответить
ти мабуть нілку коментарів поплутав, бо піти погрітись я пропонував пензюку, а вже його потерли. ну таке.
23.01.2026 18:35 Ответить
а між іншим, звернення до нього "пєнзЄц" прикольніше, пензюк теж годиться.
23.01.2026 18:39 Ответить
Я особисто знав подружжя пензюків. Тому пензюк.
23.01.2026 18:47 Ответить
це не наш метод ,де гуманізм
23.01.2026 07:29 Ответить
Саме так, пензюк, це ваш метод. Метод та сутність вашого життя.
23.01.2026 13:54 Ответить
А що в тому компроматі? Де прочитати повний текст?
23.01.2026 07:43 Ответить
він сам не знає шо це таки , йому сказали ось він і строчить
23.01.2026 07:51 Ответить
Пенза це жіночий половий орган ?
23.01.2026 07:28 Ответить
У свинособак -це чоловічий..
23.01.2026 07:38 Ответить
не по дитячому так палає.
кацапи, якщо згуртуються, можуть там і обігрітися..
23.01.2026 07:38 Ответить
Цей благодатний вогонь очищує світ від сквєрни!))
23.01.2026 07:42 Ответить
повна пенза
23.01.2026 07:52 Ответить
Під час радянсько-німецької війни німецька авіація намагалася роз'їбашити горький, а на пензу де виробляють підривники до снарядів і мін не впала жодна бомба, хоч вона і ближче...а тепер падли тримайте
23.01.2026 08:21 Ответить
так то договорняк был)
23.01.2026 08:48 Ответить
На третьому відео ніби українець розмовляв? Агент Юстас?
23.01.2026 08:35 Ответить
Потрібно більше ударів і частіше.
23.01.2026 08:49 Ответить
Ну і що, що горить? Погасять і буде працювати далі.
23.01.2026 08:54 Ответить
а що підстанції навколо АЄС не можна у кацапів вибивати? а каскад гребль на Волзі? а єнергосистему Москви покласти наші владі кацапи не дозволяют чи американці?
23.01.2026 09:00 Ответить
@ "...що ми бачимо - і чого не бачимо.

Під час Другої світової математик Абрагам Вальд врятував сотні пілотів завдяки одному рішенню.
Так, військові хотіли бронювати хвости та крила літаків - вони поверталися найбільш посіченими кулями.
Однак, Вальд сказав: «Бронюйте двигуни та кабіни».
Він зрозумів просту річ: літаки з пробитими двигунами просто не повертаються. І тим самим дозволив уникнути «помилки вцілілого» - коли ми робимо висновки лише на основі того, що вижило.

Сьогодні в мережі ми бачимо лише ефектні відео влучань: вибухи, пожежі, ювелірну роботу дронів. Це наші «вцілілі». За кожним таким роликом - десятки збитих, заглушених РЕБом, тих, що не долетіли...
23.01.2026 09:28 Ответить
Так і у русні не все долітає. Якби все долітало, тут би вже лише залишки цивілізації де-не-де жевріли.
23.01.2026 11:55 Ответить
Я бы лучше порадовался видосикам погруженной во мрак и холод маскве, ну на крайняк воронежа или Питер. Но буду наблюдать это все онлайн из окна. Но можно порадовать чему-то горящему. Хотя нахрен, я такое тоже наблюдаю онлайн в среднем каждую неделю. На сколько там у них бензин подорожал? Копеек на 50 хоть поднялся после этого обстрела ? В Киеве вот подорожал. Из-за генераторов пошел спрос. И никто даже нпз не бомбил. А у нас из даже нет.
23.01.2026 10:30 Ответить
Вся Украина в блэкауте полном, тем временем в Кацапстане немножко подорожал бензин. Отличный размен, мега потужный, ничего не скажешь.
23.01.2026 10:47 Ответить
Вся Украина в блэкауте полном
То я, значить, у блекауті повному. Спасибі, що сказали, а то і не знав.
23.01.2026 11:54 Ответить
Де ж тобі так жити пощастило? Бо в нас дають світло лише вночі по 4 - 5 годин на добу. І все.
23.01.2026 23:39 Ответить
В Одесі.
23.01.2026 23:41 Ответить
Пенздатая новость! 👌
23.01.2026 12:19 Ответить
Все це добре але але не чудово, так має горіти в Москві, чi у нас одна ракета ? або Пенза або Москва. Вся мерзота кацапське - кубло по барах і театрах сидять при світлі і теплі, ну звичайно Пенза епь... Або в нас культурна війна, війна з поняттям терпіл ? Як не місяць так заміна Генерала, насрать, головне заміна ... Ну і найсвятіше польоти по Європі ...
23.01.2026 14:28 Ответить
 
 