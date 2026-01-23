Из-за атаки дронов горит нефтебаза в российской Пензе
В ночь на 23 января в российской Пензе в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Что известно
"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.
Также видео пожара распространяются в телеграм-каналах.
кацапи, якщо згуртуються, можуть там і обігрітися..
Під час Другої світової математик Абрагам Вальд врятував сотні пілотів завдяки одному рішенню.
Так, військові хотіли бронювати хвости та крила літаків - вони поверталися найбільш посіченими кулями.
Однак, Вальд сказав: «Бронюйте двигуни та кабіни».
Він зрозумів просту річ: літаки з пробитими двигунами просто не повертаються. І тим самим дозволив уникнути «помилки вцілілого» - коли ми робимо висновки лише на основі того, що вижило.
Сьогодні в мережі ми бачимо лише ефектні відео влучань: вибухи, пожежі, ювелірну роботу дронів. Це наші «вцілілі». За кожним таким роликом - десятки збитих, заглушених РЕБом, тих, що не долетіли...
То я, значить, у блекауті повному. Спасибі, що сказали, а то і не знав.