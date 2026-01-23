Из-за атаки дронов горит нефтебаза в российской Пензе

В ночь на 23 января в российской Пензе в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар тушили 46 пожарных и 14 единиц техники.

Также видео пожара распространяются в телеграм-каналах.

