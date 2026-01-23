Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Пензенской области России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

На нефтебазе "Пензанефтепродукт" зафиксирован пожар после атаки.

В настоящее время масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Крым

Также подтверждено поражение РЛС "Подлет" в районе н.п. Фрунзе (оккупированный Крым).

Другие поражения

На оккупированной Донецкой области и в Белгородской области РФ под атакой сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются.

Что предшествовало?

Губернатор Пензенской области заявил, что в ночь на 23 января в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.

