2 278 9

Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ

Атака на российскую нефтебазу в Пензенской области

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Пензенской области России.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

На нефтебазе "Пензанефтепродукт" зафиксирован пожар после атаки. 

В настоящее время масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.

Смотрите также: Удар дронами по заводу "Атлант-Аэро" в Таганроге, который производил дроны-камикадзе для ВС РФ. ВИДЕО

Крым

Также подтверждено поражение РЛС "Подлет" в районе н.п. Фрунзе (оккупированный Крым).

Другие поражения

На оккупированной Донецкой области и в Белгородской области РФ под атакой сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются.

Смотрите: В Белгороде и Орле РФ атакована энергетическая инфраструктура. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Губернатор Пензенской области заявил, что в ночь на 23 января в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.

Смотрите также: "Альфа" СБУ за 2025 год уничтожила вражескую ПВО на $4 млрд. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС россия Удары по РФ Пензенская область
У нас 90 процентів страны сидит в полном или частичном блэкауте, тем временем в Кацапстане немножко бензин подорожал. Потужная потужнятина просто
показать весь комментарий
23.01.2026 15:41 Ответить
нам світла не треба нам Зеленський світить, нам хліба не треба роботу давай !
показать весь комментарий
23.01.2026 15:44 Ответить
Ты вот пишешь по-русски, а о своей Кацапии знаешь так мало. В Рашке подорожало все с 2026 года из-за повашения НДС: продукты, техника, электроника, комуналка. Пенсси и з/п не поднимали. Твои сородичи ноют остановить путинскую военную авантюру, а ты лезешь сюда со своими бото-вкидами ?
показать весь комментарий
23.01.2026 15:58 Ответить
не ***** . усі мої родичі та знайомі що проживають в кацапстані мріють "что бы всех бандеровцев ( українців) уничтожили и освободили подареные Сталиным земли до Львова"
показать весь комментарий
23.01.2026 16:10 Ответить
Спасибі вам, що хоч 10% країни дали право мати світло.
Бо зранку вся без світла була.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:00 Ответить
Не пи₴ди,кацап.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:06 Ответить
З НПЗ перейшли на нафтобази. А потім що? Автоцистерни? Потужно.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:05 Ответить
Нафтобази це жалюгідні пара бочек, і не всі вони навіть на половину повні. І бл горить з них одна чи дві. Так питань нема красиво палає, але толку з цього як і з вечірніх гундосів - нуль. Хоч що ще можна потужно бомбити тими нікчемними мопедади з 2кг вибухівки? Одна надія на святого цукермана-міндіча, коли найвеличніший прєзідєнт міііра, дасть команду запускати з ісраєля 3000 фламіндічєй зі супутника притули.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:17 Ответить
Ні про що. За 4 роки можна було б скопіювати і удосконалити кацапські шахеди, але ні, ми запускаєм свої літачки з 20 кг вибухівки ціною в три шахеди, бо друзям найпотужнішого не хвата на скупити квартал в Маямі. Про фламінідічі взагалі не будем, сльози течуть. Відтак, тільки й бочку раз у тиждень можемо підпалить, і то не факт, що повну.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:59 Ответить
 
 