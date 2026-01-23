Нефтебаза "Пензанефтепродукт" поражена в России, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Пензенской области России.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
На нефтебазе "Пензанефтепродукт" зафиксирован пожар после атаки.
В настоящее время масштабы ущерба уточняются. Нефтебаза задействована в обеспечении российской оккупационной армии.
Крым
Также подтверждено поражение РЛС "Подлет" в районе н.п. Фрунзе (оккупированный Крым).
Другие поражения
На оккупированной Донецкой области и в Белгородской области РФ под атакой сосредоточения живой силы противника. Потери уточняются.
Что предшествовало?
- Губернатор Пензенской области заявил, что в ночь на 23 января в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе.
