Удары на $1 млрд: "Альфа" СБУ за год поразила 15 вражеских самолетов на пяти аэродромах РФ

Для спецназовцев Центра специальных операций "А" СБУ расстояние до цели больше не является препятствием. Служба безопасности Украины обнародовала итоги работы своих дальнобойных дронов за прошлый год, продемонстрировав, что глубокий тыл РФ стал для оккупантов зоной постоянной опасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в целом под прицельные удары попали пять военных аэродромов на территории России. Результат работы "Альфы" впечатляет: 15 единиц авиатехники врага выведены из строя или полностью уничтожены.

Перечень ликвидированной и поврежденной техники:

11 истребителей и бомбардировщиков: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 и сверхзвуковой перехватчик МиГ-31.

3 вертолета разных типов: Ми-28 (ударный), Ми-26 (тяжелый транспортный) и многоцелевой Ми-8.

1 транспортный самолет: Ан-26.

Кроме авиационного парка, во время атак была уничтожена стратегически важная инфраструктура — склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. По предварительным расчетам, суммарный ущерб, нанесенный военно-промышленному комплексу РФ только за эти операции, превышает 1 миллиард долларов США.

"Враг привык безопасно чувствовать себя в глубоком тылу. Но для спецназовцев "Альфы" расстояние давно не имеет значения", - отмечают в СБУ.

Опубликованные уникальные кадры подтверждают успешность каждого попадания и демонстрируют беспомощность российской ПВО перед массированными атаками украинских дальнобойных БПЛА.

