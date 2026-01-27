Шпионка из КГБ Беларуси пыталась "интегрироваться" в ГУР МОУ. Ее задержали в Киеве, - СБУ

Служба безопасности совместно с Собственной безопасностью Главного управления разведки Минобороны предотвратила проникновение агентки белорусского КГБ в подразделения Сил обороны Украины.

Об этом сообщают пресс-центры СБУ и ГУР.

Детали спецоперации

По результатам многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная шпионка, которая работала на КГБ РБ с 2015 года. По материалам дела, в 2020 году ее командировали из Минска для агентурной работы в Украине.

К этому времени шпионка уже находилась в поле зрения СБУ, которая поэтапно документировала вражескую разведывательную деятельность.

  • Как установило расследование, враждебную задачу выполняла 35-летняя гражданка Республики Беларусь. Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала власкором "112 канала" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР.

  • После закрытия ресурсов Медведчука, КГБ РБ при координации высшего военно-политического руководства Беларуси "отрядил" агентку в Украину.

Задача шпионки

Еще до начала полномасштабной войны фигурантка устроилась в одно из ведущих СМИ нашего государства. Она использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов.

Уже во время полномасштабного вторжения куратор агентки поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Пересечение границы женщина осуществляла под вымышленным предлогом о медобследовании.

Для контакта с белорусским работником спецслужбы на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого избавилась от гаджета.

Во время инструктажа шпионка получила задание собирать информацию о гражданах РБ/РФ, которые помогают Украине в борьбе против государства-агрессора.

  • Также агент получила задание от белорусского КГБ установить неформальные контакты с должностными лицами Посольства КНР в нашей стране для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов в Украине.
  • После возвращения в Киев агентка попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

Задержание и подозрение

Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской агенткой длительную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу, отметили в пресс-центре Безопасности.

В частности, силы иностранной спецслужбы были перенаправлены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки.

Среди прочего, зафиксированы попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки в агентурный аппарат КГБ.

Собрав полную доказательную базу на шпионку, СБУ во взаимодействии с ГУР МО задержала ее вблизи места проживания. У фигурантки изъяты смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения.

В настоящее время следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+32
інтегруйте її в грунт
показать весь комментарий
27.01.2026 19:53 Ответить
+32
Подоляк теж підходить під опис.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:55 Ответить
+31
Після повернення в Київ агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки України
Здрастє, я корєспондєнт, гдє тут у вас развєдка, чтоби на работу устроіться?
Країна зєлєних можливостей.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:54 Ответить
краще старий добрий метод- запінить.
показать весь комментарий
27.01.2026 19:55 Ответить
Або йорша в щєль запустити
показать весь комментарий
27.01.2026 20:09 Ответить
Йорша? Це ж кдб бульбофюрера -там дорослий судак з вітерцем...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:23 Ответить
А у кого з них спинні плавники дебеліші?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:12 Ответить
не надо.поменяйте уЛуки на три мешка картохи.на больше она не тянет
показать весь комментарий
27.01.2026 22:03 Ответить
Дід Степан

van Ivan #403337

Ви взагалі в темі як посидіти 15 рочків?
От цей фома в темі тому і пропонує так званий "краший вихід"
фома фоммич #577697
Але фігвам- національне житло індіанців)))
показать весь комментарий
27.01.2026 22:49 Ответить
Я б в разведчікі пошол - пусть мєня научат
показать весь комментарий
27.01.2026 20:26 Ответить
Бійцицею
показать весь комментарий
27.01.2026 20:38 Ответить
"... Єпіфан казался жадним, хітрим, умним, плотоядним,
Мєри в женщінах і в піве он нє знал і нє хотєл.
В общєм, так: подручний Джона бил находкой для шпіона
Так случіться может с каждим, єслі пьян і мягкотєл.

Вот і пєрвоє заданье: в трі пятнадцать, возлє бані,
Может, раньше, может, позже - остановітся таксі.
Надо сєсть, связать шофєра, разиграть простого вора,
А потом про етот случай раструбят по Бі-Бі-Сі.

И єщє. Одєньтєсь свєже, і на виставкє в Манєже
К вам пріблізітся мужчіна с чємоданом.
Скажет он: «Не хотіте лі чєрєшні?» - Ви отвєтітє: «Конєчно».
- Он вам даст батон с взривчаткой - прінєсєтє мнє батон.

«А за ето, друг мой пьяний, - говоріл он Епіфану,
- Будут дєньгі, дом в Чікаго, много женщін і машин...»
- Враг нє вєдал, дурачіна, - тот, кому всє поручіл он,
Бил майор із контрразвєдкі и прекрасний сємьянін.

Да, до этіх штучєк мастєр етот самий Джон Ланкастєр.
Но жестоко просчітался прєсловутий містєр Пєк.
Обєзврєжен он, і даже он постріжен і посажен
А в гостініце «Совєтской» посєлілся мірний грєк." (с)
показать весь комментарий
27.01.2026 23:06 Ответить
Але, коли щось цітуєте, то вказуйте будь ласка автора))))
показать весь комментарий
28.01.2026 09:34 Ответить
Автор В. Висоцький.
https://www.youtube.com/watch?v=sVJhO-qPK1Y
показать весь комментарий
28.01.2026 11:42 Ответить
А литвин- так зовсім один в один...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:24 Ответить
Ви що не впізнали по опису Люсю Арестович?
показать весь комментарий
27.01.2026 21:35 Ответить
Яка складна справа)Піховшек і єже з ним ще до війни відкрито з усіх кАналів кричали проти України,а сидять в Києві і зараз(Думаєте покаялися?(((
показать весь комментарий
27.01.2026 19:57 Ответить
"шевченко-2.0"?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:02 Ответить
У Медведчука таких шпионок сотни, и на жирных посадах,а это мелкая козявка.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:04 Ответить
-спалити відьму..
-но она же красуня...
- добре, но потім спалити!
показать весь комментарий
27.01.2026 20:14 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 19:07 Ответить
"Ще до початку повномасштабної війни фігурантка влаштувалася до одного із провідних медіа нашої держави" - цікаво знати назву цього ЗМІ
показать весь комментарий
27.01.2026 20:24 Ответить
Під піхвою у мосійчучки- де ще таке лайно гуртується ?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:25 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/kardash-ynna-vladymyrovna/ За даними «Нашої Ніви», в Україні Інна Кардаш працювала на нині підсанкційному телеканалі «112», а потім влаштувался на роботу в інформаційне агентство «Інтерфакс». Матеріали людини з таким прізвищем дійсно є на сайті агентства. В соцмережах вона повідомляла, що звільнилася з Інтерфаксу у 2024 році.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:42 Ответить
а до ОПи дЄрмака та к і не встигли вчасно прийти - тепер лови вітер в полі...
показать весь комментарий
27.01.2026 20:26 Ответить
Сперше подумав, що Мосейчучку впіймали
показать весь комментарий
27.01.2026 20:27 Ответить
Мосейчучка 100 відсотків підходить. Тільки не впевнений про її білоруське походження. В так **** конечна.
показать весь комментарий
27.01.2026 20:43 Ответить
Вона є на Миротворці

https://myrotvorets.center/criminal/kardash-ynna-vladymyrovna/

показать весь комментарий
27.01.2026 20:36 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
27.01.2026 20:39 Ответить
з "Миротворця" легше всього влаштуватись на роботу до ГУР, бо там багато бажаючих отримати позачергове підвищення за вдалу операцію по викриттю ворожого агента.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:55 Ответить
ПОДОЛЯК ЧИ АЛА БОРИСІВНА АЛІБАРМАК?
показать весь комментарий
27.01.2026 20:47 Ответить
Знову зеленський звільнить голову СБУ, а воно почне працювати в телемарафоні! Прайд, ****...
показать весь комментарий
27.01.2026 21:22 Ответить
https://spilno.org/news/u-kyyevi-zatrymaly-bilorusku-zhurnalistku-za-pidozroyu-u-shpyhunstvi Інна Кардаш
показать весь комментарий
27.01.2026 23:17 Ответить
Коли розвідка займається своїми справами, гарантовано хороший результат у збереженні держави. На жаль, іноді спецслужбу використовують, як холуїв влади. Тоді біда.
показать весь комментарий
28.01.2026 06:27 Ответить
іноді? 99% спецслужби 30 років вилизували сраку ************
на країну срали з лаврскої дзвінниці

голов служб повинен вибирати народ на електронних голосуваннях по бенк ід, а не чергова мразота на посаді ***********
показать весь комментарий
28.01.2026 07:11 Ответить
не сбрила усы и спалилась.шутка. красавцы.
показать весь комментарий
28.01.2026 06:56 Ответить
якась маячня
я в 97 році влаштовувався у сбу
батько мав там дядю генералом
так мене перевіряли ПІВРОКУ
так шо я вже влаштувався програмістом та в сбу вже не пішов
думаю на краще...
показать весь комментарий
28.01.2026 07:12 Ответить
Така ж історія в мого одногрупника, який передивився про щит і меч. Через рік в сльозах збіг з гебні світ за очі
показать весь комментарий
28.01.2026 08:27 Ответить
 
 