Бывшего сотрудника ВС Швеции задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, - СМИ

В Швеции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал на Вооруженные силы страны.

Об этом сообщает SVT.

Что известно

Мужчина сейчас содержится под стражей по подозрению в шпионаже для России.

"На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки", – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Работал в ВС Швеции

Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.

Ему около 35 лет. Ранее он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.

