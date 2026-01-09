Бывшего сотрудника ВС Швеции задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, - СМИ
В Швеции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал на Вооруженные силы страны.
Об этом сообщает SVT, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Мужчина сейчас содержится под стражей по подозрению в шпионаже для России.
"На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки", – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.
Работал в ВС Швеции
Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.
- Ему около 35 лет. Ранее он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.
Volodymyr Serdiuk
Александр Павлов #594157
