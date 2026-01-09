РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9263 посетителя онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ Шпионство Рф в ЕС
696 2

Бывшего сотрудника ВС Швеции задержали по подозрению в шпионаже в пользу России, - СМИ

шпион,шпионаж

В Швеции правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Ранее он работал на Вооруженные силы страны.

Об этом сообщает SVT, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Мужчина сейчас содержится под стражей по подозрению в шпионаже для России.

"На данный момент расследование указывает на то, что подозреваемый находился в руках российской разведки", – заявил старший прокурор Матс Льюнгквист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожизненное заключение получили 2 агента ФСБ, которые действовали "в связке" и шпионили в трех регионах Украины, - СБУ

Работал в ВС Швеции

Мужчина был арестован в среду по подозрению в шпионаже.

  • Ему около 35 лет. Ранее он работал консультантом в Вооруженных силах Швеции через IT-консалтинговую компанию в период с 2018 по 2022 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России, - Der Spiegel

Автор: 

задержание (6753) россия (98632) Швеция (1086) шпионаж (1495)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВІслюк із золотом відчиняє любі ворота (((
показать весь комментарий
09.01.2026 22:29 Ответить
Нарешті затримали хоч одного! Я уявляю скільки там таких агентів кремля і продажних тварюк!
показать весь комментарий
09.01.2026 23:02 Ответить
 
 