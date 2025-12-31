Пожизненное заключение получили 2 агента ФСБ, которые действовали "в связке" и шпионили в трех регионах Украины, - СБУ

По данным контрразведки, военной контрразведки и следователей Службы безопасности, пожизненное заключение с конфискацией имущества получили еще два агента ФСБ. Злоумышленники в паре корректировали вражеские удары сразу по трем регионам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суд над шпионом из Харьковской области

Как установило расследование, один из агентов - переселенец из Харьковской области, который попал в поле зрения рашистов во время оккупации региона в начале полномасштабной войны.

По материалам дела, после вербовки предатель по инструкции российской спецслужбы мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить "изнутри" украинской армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ готовил теракт в центре Львова: СБУ задержала его и провела расследование. ФОТО

При прохождении подготовки в учебном центре в Житомирской области агент начал передавать оккупантам дислокацию Сил обороны.

Затем его назначили водителем роты обеспечения десантно-штурмовой бригады ВСУ и отправили в Донецкую область. Там агент отслеживал координаты армейских складов, по которым враг планировал обстрелы.

"Впоследствии он привлек к сотрудничеству с ФСБ своего знакомого из Одесской области. Для сбора координат потенциальных "целей" этот предатель объезжал область общественным транспортом и фиксировал локации военных объектов", - говорится в сообщении.

Основное внимание агент уделял расположению украинской ПВО, которая защищала портовые города причерноморского региона.

Как его задержали?

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в январе 2023 года по результатам комплексных мероприятий в Краматорске и Подольске.

Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Читайте также: Задержана вражеская информаторша из Николаевской области, которая расставляла "видеоловушки", чтобы шпионить за колоннами ВСУ, — СБУ. ФОТО

По материалам Службы безопасности обоих злоумышленников признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).