Пожизненное заключение получили 2 агента ФСБ, которые действовали "в связке" и шпионили в трех регионах Украины, - СБУ
По данным контрразведки, военной контрразведки и следователей Службы безопасности, пожизненное заключение с конфискацией имущества получили еще два агента ФСБ. Злоумышленники в паре корректировали вражеские удары сразу по трем регионам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Суд над шпионом из Харьковской области
Как установило расследование, один из агентов - переселенец из Харьковской области, который попал в поле зрения рашистов во время оккупации региона в начале полномасштабной войны.
По материалам дела, после вербовки предатель по инструкции российской спецслужбы мобилизовался в ВСУ, чтобы шпионить "изнутри" украинской армии.
При прохождении подготовки в учебном центре в Житомирской области агент начал передавать оккупантам дислокацию Сил обороны.
Затем его назначили водителем роты обеспечения десантно-штурмовой бригады ВСУ и отправили в Донецкую область. Там агент отслеживал координаты армейских складов, по которым враг планировал обстрелы.
"Впоследствии он привлек к сотрудничеству с ФСБ своего знакомого из Одесской области. Для сбора координат потенциальных "целей" этот предатель объезжал область общественным транспортом и фиксировал локации военных объектов", - говорится в сообщении.
Основное внимание агент уделял расположению украинской ПВО, которая защищала портовые города причерноморского региона.
Как его задержали?
Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в январе 2023 года по результатам комплексных мероприятий в Краматорске и Подольске.
Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
По материалам Службы безопасности обоих злоумышленников признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
