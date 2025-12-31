Довічне ув’язнення отримали 2 агенти ФСБ, які діяли "у зв’язці" та шпигували у трьох регіонах України, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки, військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ. Зловмисники в парі коригували ворожі удари одразу по трьох регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Суд над шпигуном із Харківщини

Як встановило розслідування, один з агентів - переселенець з Харківщини, який потрапив у поле зору рашистів під час окупації регіону на початку повномасштабної війни.

За матеріалами справи, після вербування зрадник за інструкцією російської спецслужби мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати "зсередини" українського війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ готував теракт у центрі Львова: СБУ затримала його і провела розслідування. ФОТО

При проходженні підготовки у навчальному центрі в Житомирській області агент розпочав передавати окупантам дислокацію Сил оборони.

Потім його призначили водієм роти забезпечення десантно-штурмової бригади ЗСУ та відрядили на Донеччину. Там агент відстежував координати армійських складів, по яких ворог планував обстріли.

"Згодом він залучив до співпраці з фсб свого знайомого з Одещини. Для збору координат потенційних "цілей" цей зрадник об’їжджав область громадським транспортом і фіксував локації військових об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Основну увагу агент приділяв розташуванню української ППО, яка обороняла портові міста причорноморського регіону.

Як його затримали?

Співробітники СБУ затримали обох агентів у січні 2023 року за результатами комплексних заходів у Краматорську та Подільську.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Також читайте: Затримано ворожу інформаторку з Миколаївщини, яка розставляла "відеопастки", щоб шпигувати за колонами ЗСУ, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки обох зловмисників визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).