Агент ФСБ готував теракт у центрі Львова: СБУ затримала його і провела розслідування. ФОТО
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт на агента ФСБ, який у липні цього року готував теракт у Львові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За матеріалами контррозвідки, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців.
Затримання агента РФ
Як зазначається, співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова.
Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора з РФ.
Що встановило розслідування?
За даними СБУ, завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство.
"Після ув’язнення він потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. За обіцянку "швидких грошей" він погодився виконати замовлення фсб на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців", - йдеться у повідомленні.
Деталі
- Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).
- Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з рф.
- СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у затриманого вилучено СВП і смартфон, з якого він контактував з куратором.
- За матеріалами СБУ агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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