Агент ФСБ готовил теракт в центре Львова: СБУ задержала его и провела расследование. ФОТО
Контрразведка и следователи Службы безопасности завершили расследование и направили в суд обвинительный акт на агента ФСБ, который в июле этого года готовил теракт во Львове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам контрразведки, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей.
Задержание агента РФ
Как отмечается, сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента, когда он направлялся с взрывным устройством во Львов.
После этого Служба безопасности провела комплексные мероприятия по установлению личности и документированию преступлений его куратора из РФ.
Что установило расследование?
По данным СБУ, задание российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты на Львовщине, который ранее отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.
"После заключения он попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. За обещание "быстрых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.
Детали
- Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел тайник и достал из него самодельное взрывное устройство (СВУ).
- После этого фигурант с бомбой выехал на такси к местному автовокзалу, откуда планировал отправиться во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из РФ.
- СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.
- По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
