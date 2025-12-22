Агент ФСБ готовил теракт в центре Львова: СБУ задержала его и провела расследование. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности завершили расследование и направили в суд обвинительный акт на агента ФСБ, который в июле этого года готовил теракт во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По материалам контрразведки, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей.

Задержание агента РФ

Как отмечается, сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента, когда он направлялся с взрывным устройством во Львов.

После этого Служба безопасности провела комплексные мероприятия по установлению личности и документированию преступлений его куратора из РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек. Один был готов к боевому вылету. ФОТО

Что установило расследование?

По данным СБУ, задание российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты на Львовщине, который ранее отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

"После заключения он попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. За обещание "быстрых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел тайник и достал из него самодельное взрывное устройство (СВУ).

После этого фигурант с бомбой выехал на такси к местному автовокзалу, откуда планировал отправиться во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из РФ.

СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.

По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: СБУ поразила третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, - источники