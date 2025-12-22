РУС
Агент ФСБ готовил теракт в центре Львова: СБУ задержала его и провела расследование. ФОТО

Контрразведка и следователи Службы безопасности завершили расследование и направили в суд обвинительный акт на агента ФСБ, который в июле этого года готовил теракт во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

задержание агента РФ

По материалам контрразведки, злоумышленник перевозил взрывчатку для совершения теракта, запланированного российскими спецслужбами против украинских правоохранителей.

Задержание агента РФ

Как отмечается, сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли вражеский замысел и задержали агента, когда он направлялся с взрывным устройством во Львов.

После этого Служба безопасности провела комплексные мероприятия по установлению личности и документированию преступлений его куратора из РФ.

Что установило расследование?

По данным СБУ, задание российского спецслужбиста выполнял 41-летний рецидивист из города Пустомыты на Львовщине, который ранее отбывал наказание за убийство, наркопреступления и мошенничество.

"После заключения он попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. За обещание "быстрых денег" он согласился выполнить заказ ФСБ на подготовку теракта возле админздания украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Детали

  • Установлено, что сначала агент прибыл в Хмельницкий, где по координатам от российской спецслужбы нашел тайник и достал из него самодельное взрывное устройство (СВУ).
  • После этого фигурант с бомбой выехал на такси к местному автовокзалу, откуда планировал отправиться во Львов, где должен был получить дальнейшие указания от куратора из РФ.
  • СБУ задержала злоумышленника во время его посадки на рейсовый автобус. На месте происшествия у задержанного изъяты СВУ и смартфон, с которого он контактировал с куратором.
  • По материалам СБУ агент обвиняется по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

