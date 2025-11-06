AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России, - Der Spiegel

Депутаты AfD систематически направляли правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.

Немецкие политики обеспокоены вероятным сбором данных для РФ

Политики и представители силовых структур опасаются, что эти данные собирали для передачи России, уточняет издание.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что AfD "злоупотребляет парламентским правом на запросы, чтобы целенаправленно исследовать критическую инфраструктуру страны".

По его словам, в этих действиях прослеживается "выполнение задач, поставленных Кремлем". Майер прямо обвинил партию в том, что она действует в интересах России.

Схожую позицию высказал председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп. В интервью Der Spiegel он отметил, что AfD "целенаправленно и систематически задает чрезвычайно подробные вопросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах".

По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем" и "может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для России".

Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что и министр обороны Борис Писториус разделяет эти подозрения. Ведомство считает, что запросы AfD могут быть скоординированными, а их цель - выявить пробелы в оборонных системах Германии.

Интерес к киберзащите и инфраструктуре датацентров

AfD, по данным издания, проявляет особый интерес к темам беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям. Партия задавала вопросы, которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию, в частности: сколько центров обработки данных имеет Министерство внутренних дел, какие из них обеспечены резервным питанием и насколько эффективно они защищены от кибератак.

"Подробные ответы на такие вопросы могут быть чрезвычайно полезны для российских хакеров и военных аналитиков Кремля", — говорится в материале.

Партии коалиции в Бундестаге уже заявили о наличии "очевидных связей" между AfD и российским посольством в Берлине.

Министр Майер также упомянул о "тесных контактах" этой партии не только с Россией, но и с Китаем.

Председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что "подозрение в том, что депутаты работают в парламенте в интересах враждебного государства, является самым тяжелым из возможных".

По его словам, если лидер AfD Алиса Вайдель не предоставит убедительных объяснений, она может стать "соучастницей возможной государственной измены".

