AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России, - Der Spiegel
Депутаты AfD систематически направляли правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Der Spiegel.
Немецкие политики обеспокоены вероятным сбором данных для РФ
Политики и представители силовых структур опасаются, что эти данные собирали для передачи России, уточняет издание.
Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что AfD "злоупотребляет парламентским правом на запросы, чтобы целенаправленно исследовать критическую инфраструктуру страны".
По его словам, в этих действиях прослеживается "выполнение задач, поставленных Кремлем". Майер прямо обвинил партию в том, что она действует в интересах России.
Схожую позицию высказал председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Ревекамп. В интервью Der Spiegel он отметил, что AfD "целенаправленно и систематически задает чрезвычайно подробные вопросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах".
По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем" и "может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для России".
Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что и министр обороны Борис Писториус разделяет эти подозрения. Ведомство считает, что запросы AfD могут быть скоординированными, а их цель - выявить пробелы в оборонных системах Германии.
Интерес к киберзащите и инфраструктуре датацентров
AfD, по данным издания, проявляет особый интерес к темам беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям. Партия задавала вопросы, которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию, в частности: сколько центров обработки данных имеет Министерство внутренних дел, какие из них обеспечены резервным питанием и насколько эффективно они защищены от кибератак.
"Подробные ответы на такие вопросы могут быть чрезвычайно полезны для российских хакеров и военных аналитиков Кремля", — говорится в материале.
Партии коалиции в Бундестаге уже заявили о наличии "очевидных связей" между AfD и российским посольством в Берлине.
Министр Майер также упомянул о "тесных контактах" этой партии не только с Россией, но и с Китаем.
Председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан подчеркнул, что "подозрение в том, что депутаты работают в парламенте в интересах враждебного государства, является самым тяжелым из возможных".
По его словам, если лидер AfD Алиса Вайдель не предоставит убедительных объяснений, она может стать "соучастницей возможной государственной измены".
У серпні 2023-го видання The Insider і Spiegel провели https://detector.media/infospace/article/215177/2023-08-05-the-insider-i-spiegel-kreml-vykorystovuvav-nimetsku-ultrapravu-partiyu-alternatyva-dlya-nimechchyny-shchob-zupynyty-dopomogu-ukraini/ розслідування, яке довело пряме фінансування Росією німецьких ультраправих. Посередником був прокремлівський пропагандист Володимир Сергієнко, який постійно мешкає у ФРН, має і німецьке, і російське громадянство, але виступає на російських політичних шоу як «німецький політолог». Через Сергієнка представники AfD «https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreml-afd/32534692.html отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та навіть подавали на власний уряд до суду».
Керівники ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» планують допитати двох партійних законодавців щодо їхніх зв'язків із загальноєвропейською проросійською мережею дезінформації, яку викрили спецслужби Чехії і яку організував Віктор Медведчук.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-02/german-far-right-afd-party-looking-into-alleged-russia-links?srnd=europe-politics пише Bloomberg з посиланням на пресслужбу політсили та джерела.
Йдеться про Максиміліана Кра, провідного кандидата від партії на виборах до Європейського парламенту в червні, та Петра Бюстрона, депутата нижньої палати парламенту Берліна. Інформацію про ймовірну причетність депутатів до мережі оприлюднили у звіті видання Spiegel.
За словами німецького чиновника, внутрішня розвідка Німеччини зіграла ключову роль у чеському розслідуванні.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер минулого тижня заявила, що чеське розслідування завдало «важливого удару» по російській дезінформації. Фезер у коментарі Spiegel зазначила, що провідні політики AfD неодноразово з'являлися на «Voice of Europe», через який поширювали дезінформацію. А це є доказом того, що партійні «друзі путіна неодноразово дозволяють використати себе тут і робити їх частиною російського пропагандистського апарату».
Нині 81-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2. Однойменний газопровід із Росії в Німеччину дном Балтійського моря будувався вздовж першого схожого проєкту, "Північного потоку", який підтримував Шредер, коли був канцлером.
Після відходу у відставку в 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
Блокування грошових переказів від одного джерела навряд чи призведе до фінансових труднощів у колишнього канцлера, у якого є інші рахунки й джерела доходів.
Там він і досі є головою комітету акціонерів. Ексканцлер також є головою наглядової ради російського державного енергетичного велетня "Роснефть" та досі позначений у відповідному комерційному реєстрі як голова ради директорів компанії Nord Stream 2 AG.
Однак зараз - на тлі великої війни Росії проти України - в ЄС швидко починають розуміти, яку небезпеку для міцності власних тилів становить це російське підгодовування європейських політичних еліт.
за яким стоять однозначні дії - заборона партії,
викриття всіх лояльних до неї і депортація
.. на росію.
Єдиний вихід для будь якої нації це створення свого мосаду і ліквідація метастаз при доказах співпраці з ворогом , іншого не дано за всю історію людства...