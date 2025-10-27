РУС
Шпионаж в пользу РФ
Двух украинцев задержали в Польше: их подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки

В Польше украинец повредил зубами дверь полицейского автомобиля

В Польше задержали еще двух украинцев. Польские правоохранители подозревают, что задержанные собирали информацию о военных и критической инфраструктуре страны в пользу иностранной разведки.

Об этом изданию The Guardian заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

По словам польского министра, эти двое украинцев были среди восьми человек, о задержании которых Польшей и Румынией было объявлено на прошлой неделе.

Читайте: Трех мужчин арестовали в Лондоне по подозрению в шпионаже в пользу РФ

"Это свидетельствует о том, что мы наблюдаем активизацию диверсионной деятельности и подготовку к диверсионным случаям", - заявил он.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что двое граждан Украины, в возрасте 32 и 34 года, были задержаны в городе Катовице 14 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флаг Украины сорвали с почетного консульства в польском Перемышле. ФОТО

По данным ABW, подозреваемые якобы собирали информацию о членах Вооруженных сил Польши и инфраструктуру, связанную с деятельностью в поддержку Украины.

Что предшествовало?

  • В Польше осудили трех граждан Украины за поджоги по заказу российской разведки.
  • Польские правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу "иностранной разведки".
  • По данным прокуратуры, мужчина не признал своей вины, зато высказывал "пророссийские тезисы" и "ставил под сомнение" суверенитет Украины. Его соотечественника, Кирилла Т., обвинили в хранении наркотиков общим весом 30 граммов - ему назначили условный срок.

Польша (8947) украинцы (3930) шпионаж (1470)
