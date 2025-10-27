Двух украинцев задержали в Польше: их подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки
В Польше задержали еще двух украинцев. Польские правоохранители подозревают, что задержанные собирали информацию о военных и критической инфраструктуре страны в пользу иностранной разведки.
Об этом изданию The Guardian заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
По словам польского министра, эти двое украинцев были среди восьми человек, о задержании которых Польшей и Румынией было объявлено на прошлой неделе.
"Это свидетельствует о том, что мы наблюдаем активизацию диверсионной деятельности и подготовку к диверсионным случаям", - заявил он.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что двое граждан Украины, в возрасте 32 и 34 года, были задержаны в городе Катовице 14 октября.
По данным ABW, подозреваемые якобы собирали информацию о членах Вооруженных сил Польши и инфраструктуру, связанную с деятельностью в поддержку Украины.
Что предшествовало?
- В Польше осудили трех граждан Украины за поджоги по заказу российской разведки.
- Польские правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу "иностранной разведки".
- По данным прокуратуры, мужчина не признал своей вины, зато высказывал "пророссийские тезисы" и "ставил под сомнение" суверенитет Украины. Его соотечественника, Кирилла Т., обвинили в хранении наркотиков общим весом 30 граммов - ему назначили условный срок.
