УКР
Новини Шпигунство на користь РФ
762 7

Двох українців затримали в Польщі: їх підозрюють у шпигунстві на іноземну розвідку

У Польщі українець пошкодив зубами двері поліцейського авто

У Польщі затримали ще двох українців. Польські правоохоронці підозрюють, що затримані збирали інформацію про військових та критичну інфраструктуру країни на користь іноземної розвідки.

Про це виданню The Guardian заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

За словами польського міністра, ці двоє українців були серед восьми осіб, про затримання яких Польщею та Румунією було оголошено минулого тижня.

Читайте: Трьох чоловіків заарештували в Лондоні за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Це свідчить про те, що ми спостерігаємо активізацію диверсійної діяльності та підготовку до диверсійних випадків", - заявив він.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило, що двох громадян України, віком 32 і 34 роки, було затримано в місті Катовіце 14 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прапор України зірвали з почесного консульства в польському Перемишлі. ФОТО

За даними ABW, підозрювані нібито збирали інформацію про членів Збройних сил Польщі та інфраструктуру, пов'язану з діяльністю на підтримку України.

Що передувало?

  • У Польщі засудили трьох громадян України за підпали на замовлення російської розвідки.
  • Польські правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь "іноземної розвідки".
  • За даними прокуратури, чоловік не визнав своєї провини, натомість висловлював "проросійські тези" та "ставив під сумнів" суверенітет України. Його співвітчизника, Кирила Т., звинуватили у зберіганні наркотиків загальною вагою 30 грамів - йому призначили умовний термін.

Автор: 

Польща (9119) українці (2621) шпигунство (1079)
Дорогие европейские друзья, может перестанете хватать украинцев. Неужели у вас там кацапов нет?
27.10.2025 13:20 Відповісти
То затримали кацапів , у яких було українське громадянство ...
27.10.2025 13:25 Відповісти
це і є кацапи, тільки з гарною легендою, справжніми документами і легалізацією, та ще і з знанням української мови Саме тому ефесбешні куратори так за них переймаються.
27.10.2025 13:27 Відповісти
чому поліція польська їздить на жовто-блакитних бандеромобілях ?

.
27.10.2025 14:02 Відповісти
"іноземна держава" - це тіпа Судан? чи може М'янма?
27.10.2025 13:21 Відповісти
Невже шпигували на українську розвідку?
27.10.2025 13:22 Відповісти
хапайте, хапайте. Якщо наше СБУ не змогло їх похапати вчасно, то хоч хтось
