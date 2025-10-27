Двох українців затримали в Польщі: їх підозрюють у шпигунстві на іноземну розвідку
У Польщі затримали ще двох українців. Польські правоохоронці підозрюють, що затримані збирали інформацію про військових та критичну інфраструктуру країни на користь іноземної розвідки.
Про це виданню The Guardian заявив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
За словами польського міністра, ці двоє українців були серед восьми осіб, про затримання яких Польщею та Румунією було оголошено минулого тижня.
Це свідчить про те, що ми спостерігаємо активізацію диверсійної діяльності та підготовку до диверсійних випадків", - заявив він.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило, що двох громадян України, віком 32 і 34 роки, було затримано в місті Катовіце 14 жовтня.
За даними ABW, підозрювані нібито збирали інформацію про членів Збройних сил Польщі та інфраструктуру, пов'язану з діяльністю на підтримку України.
Що передувало?
- У Польщі засудили трьох громадян України за підпали на замовлення російської розвідки.
- Польські правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь "іноземної розвідки".
- За даними прокуратури, чоловік не визнав своєї провини, натомість висловлював "проросійські тези" та "ставив під сумнів" суверенітет України. Його співвітчизника, Кирила Т., звинуватили у зберіганні наркотиків загальною вагою 30 грамів - йому призначили умовний термін.
