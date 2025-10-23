Шпигував за військовими об’єктами на користь РФ: у Польщі затримано громадянина України, - прокуратура

Польські правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь "іноземної розвідки".

Про це повідомили в Національній прокуратурі Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Під час обшуку в телефоні підозрюваного Богдана К. слідчі виявили листування, яке свідчить, що він "надавав російськомовній особі фотографії та географічні координати критичної інфраструктури", зокрема об’єктів Збройних сил Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слюсар та лаборантка шпигували для РФ на оборонному заводі Миколаївщини, - СБУ. ФОТО

Богдану К. повідомили про підозру в діяльності від імені іноземної розвідслужби та передачі інформації, що шкодить державній безпеці. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

За даними прокуратури, чоловік не визнав своєї провини, натомість висловлював "проросійські тези" та "ставив під сумнів" суверенітет України. Його співвітчизника, Кирила Т., звинуватили у зберіганні наркотиків загальною вагою 30 грамів - йому призначили умовний термін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надав окупантам у користування церковні приміщення: на Донеччині повідомлено про підозру настоятелю храму УПЦ, - прокуратура. ФОТО