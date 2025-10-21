Надав окупантам у користування церковні приміщення: на Донеччині повідомлено про підозру настоятелю храму УПЦ, - прокуратура. ФОТО
Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру настоятелю храму Горлівської єпархії УПЦ, який під час окупації Лиману допомагав російським військовим.
Про це повідомили в прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у травні 2022 року священник відкрито підтримав окупантів і надав їм у користування церковні приміщення. У храмі та підвалах російські військові розмістили особовий склад, зброю й боєприпаси, а подвір’я використовували для стоянки техніки.
Після звільнення Лиману Збройними силами України підозрюваний утік разом з росіянами і нині перебуває в розшуку.
Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору (ч.1 ст.111-2 КК України).
Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Священнику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Певного часу базувався в кімнаті відпочинку "настоятєля мужского монастиря".
Зовсім непоганий ремонт, дуже недешеві меблі.
Пляшки з-під горілки "матрьошка" і "совпіво"
Ясно, що вікна вибиті - зашив плівкою, понатикав скловати, вивів буржуйку - хана ремонту.
Але не за це.
Ікони..
На півстіни - гундяєв. Висить царь ніколай второй - типу святий.
Треба було зняти та відправити додому в колекцію.
Але не встиг.
Побратими розстріляли нахєр того ніколая второго ))