Надав окупантам у користування церковні приміщення: на Донеччині повідомлено про підозру настоятелю храму УПЦ, - прокуратура. ФОТО

Прокурори Донецької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру настоятелю храму Горлівської єпархії УПЦ, який під час окупації Лиману допомагав російським військовим.

Про це повідомили в прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

На Донеччині священника підозрюють у пособництві окупантам

Як зазначається, у травні 2022 року священник відкрито підтримав окупантів і надав їм у користування церковні приміщення. У храмі та підвалах російські військові розмістили особовий склад, зброю й боєприпаси, а подвір’я використовували для стоянки техніки.

Після звільнення Лиману Збройними силами України підозрюваний утік разом з росіянами і нині перебуває в розшуку.

Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору (ч.1 ст.111-2 КК України).

Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Священнику загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

прокуратура (3763) церква (708) Донецька область (9876)
Натягнути йому на морду оцей чайник на його голові і скотчем примотати. Нехай задихнеться,падло.👍
21.10.2025 15:35 Відповісти
Кожна церква на звільнених в 22-му територіях під час окупації працювала на кацапів.
Певного часу базувався в кімнаті відпочинку "настоятєля мужского монастиря".
Зовсім непоганий ремонт, дуже недешеві меблі.
Пляшки з-під горілки "матрьошка" і "совпіво"
Ясно, що вікна вибиті - зашив плівкою, понатикав скловати, вивів буржуйку - хана ремонту.
Але не за це.
Ікони..
На півстіни - гундяєв. Висить царь ніколай второй - типу святий.
Треба було зняти та відправити додому в колекцію.
Але не встиг.
Побратими розстріляли нахєр того ніколая второго ))
21.10.2025 15:42 Відповісти
21.10.2025 15:44 Відповісти
21.10.2025 16:01 Відповісти
Помилка в тексті. Не УПЦ а РПЦ
21.10.2025 16:06 Відповісти
 
 