Предоставил оккупантам в пользование церковные помещения: на Донетчине сообщено о подозрении настоятелю храма, - прокуратура. ФОТО

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры заочно сообщили о подозрении настоятелю храма Горловской епархии УПЦ, который во время оккупации Лимана помогал российским военным.

Об этом сообщили в прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области священника подозревают в пособничестве оккупантам

Как отмечается, в мае 2022 года священник открыто поддержал оккупантов и предоставил им в пользование церковные помещения. В храме и подвалах российские военные разместили личный состав, оружие и боеприпасы, а двор использовали для стоянки техники.

После освобождения Лимана Вооруженными силами Украины подозреваемый сбежал вместе с россиянами и сейчас находится в розыске.

Его действия квалифицированы как пособничество государству-агрессору (ч.1 ст.111-2 УК Украины).

Досудебное расследование проводит ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Священнику грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

