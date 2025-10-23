Шпионил за военными объектами в интересах РФ: в Польше задержан гражданин Украины, - прокуратура
Польские правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу "иностранной разведки".
Об этом сообщили в Национальной прокуратуре Польши, передает Цензор.НЕТ.
Во время обыска в телефоне подозреваемого Богдана К. следователи обнаружили переписку, которая свидетельствует, что он "предоставлял русскоязычному лицу фотографии и географические координаты критической инфраструктуры", в частности объектов Вооруженных сил Польши.
Богдану К. сообщили о подозрении в деятельности от имени иностранной разведслужбы и передаче информации, вредящей государственной безопасности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.
По данным прокуратуры, мужчина не признал своей вины, зато высказывал "пророссийские тезисы" и "ставил под сомнение" суверенитет Украины. Его соотечественника, Кирилла Т., обвинили в хранении наркотиков общим весом 30 граммов - ему назначили условный срок.
