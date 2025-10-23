Шпионил за военными объектами в интересах РФ: в Польше задержан гражданин Украины, - прокуратура

Польские правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу "иностранной разведки".

Об этом сообщили в Национальной прокуратуре Польши, передает Цензор.НЕТ.

Во время обыска в телефоне подозреваемого Богдана К. следователи обнаружили переписку, которая свидетельствует, что он "предоставлял русскоязычному лицу фотографии и географические координаты критической инфраструктуры", в частности объектов Вооруженных сил Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Слесарь и лаборантка шпионили для РФ на оборонном заводе Николаевщины, - СБУ. ФОТО

Богдану К. сообщили о подозрении в деятельности от имени иностранной разведслужбы и передаче информации, вредящей государственной безопасности. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца.

По данным прокуратуры, мужчина не признал своей вины, зато высказывал "пророссийские тезисы" и "ставил под сомнение" суверенитет Украины. Его соотечественника, Кирилла Т., обвинили в хранении наркотиков общим весом 30 граммов - ему назначили условный срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предоставил оккупантам в пользование церковные помещения: в Донецкой области сообщено о подозрении настоятелю храма УПЦ, - прокуратура. ФОТО