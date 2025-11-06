AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії, - Der Spiegel

Депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту і вразливості критичної інфраструктури.

Німецькі політики занепокоєні ймовірним збором даних для РФ

Політики і представники силових структур побоюються, що ці дані збирали для передання Росії, уточнює видання.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни".

За його словами, у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона діє в інтересах Росії.

Схожу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. В інтерв'ю Der Spiegel він зазначив, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно докладні запитання про військовий потенціал Бундесверу і його слабкі місця".

За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем" і "може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, насамперед для Росії".

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що і міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета - виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

Інтерес до кіберзахисту та інфраструктури датацентрів

AfD, за даними видання, виявляє особливий інтерес до тем безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій. Партія ставила запитання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак.

"Детальні відповіді на такі запитання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", — йдеться в матеріалі.

Партії коаліції в Бундестазі вже заявили про наявність "очевидних зв’язків" між AfD і російським посольством у Берліні.

Міністр Маєр також згадав про "тісні контакти" цієї партії не тільки з Росією, а й із Китаєм.

Голова фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан наголосив, що "підозра в тому, що депутати працюють у парламенті на користь ворожої держави, є найважчою з можливих".

За його словами, якщо лідерка AfD Аліса Вайдель не надасть переконливих пояснень, вона може стати "співучасницею можливої державної зради".

