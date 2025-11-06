УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9136 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ
4 713 30

AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії, - Der Spiegel

AfD підозрюють у зборі секретних даних, що можуть бути корисні Росії

Депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту і вразливості критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.

Німецькі політики занепокоєні ймовірним збором даних для РФ

Політики і представники силових структур побоюються, що ці дані збирали для передання Росії, уточнює видання.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни".

За його словами, у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона діє в інтересах Росії.

Схожу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. В інтерв'ю Der Spiegel він зазначив, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно докладні запитання про військовий потенціал Бундесверу і його слабкі місця".

За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем" і "може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, насамперед для Росії".

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що і міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета - виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка затримали у Латвії за підозрою у шпигунстві для ГРУ Росії

Інтерес до кіберзахисту та інфраструктури датацентрів

AfD, за даними видання, виявляє особливий інтерес до тем безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій. Партія ставила запитання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак.

"Детальні відповіді на такі запитання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", — йдеться в матеріалі.

Партії коаліції в Бундестазі вже заявили про наявність "очевидних зв’язків" між AfD і російським посольством у Берліні.

Міністр Маєр також згадав про "тісні контакти" цієї партії не тільки з Росією, а й із Китаєм.

Голова фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан наголосив, що "підозра в тому, що депутати працюють у парламенті на користь ворожої держави, є найважчою з можливих".

За його словами, якщо лідерка AfD Аліса Вайдель не надасть переконливих пояснень, вона може стати "співучасницею можливої державної зради".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох українців затримали в Польщі: їх підозрюють у шпигунстві на іноземну розвідку

Автор: 

Німеччина (8038) росія (70041) шпигунство (1116)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
В Німеччині теж є свої бужанські. Кацапи -це пліснява.
показати весь коментар
06.11.2025 06:46 Відповісти
+20
Дуже смішно. На минулих виборах одним з головних пунктів в їх програмі було поглиблення співпраці з рф, зняття санкцій і тд. Вони свого звʼязку з рф самі не приховують.
показати весь коментар
06.11.2025 07:29 Відповісти
+13
точно нічого спільного не мають?
ти з тих ідіотів. що ненавидять мігрантів і вірять, що партія афд тобі допоможе?
то читай, роспропагандон:
У серпні 2023-го видання The Insider і Spiegel провели https://detector.media/infospace/article/215177/2023-08-05-the-insider-i-spiegel-kreml-vykorystovuvav-nimetsku-ultrapravu-partiyu-alternatyva-dlya-nimechchyny-shchob-zupynyty-dopomogu-ukraini/ розслідування, яке довело пряме фінансування Росією німецьких ультраправих. Посередником був прокремлівський пропагандист Володимир Сергієнко, який постійно мешкає у ФРН, має і німецьке, і російське громадянство, але виступає на російських політичних шоу як «німецький політолог». Через Сергієнка представники AfD «https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreml-afd/32534692.html отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та навіть подавали на власний уряд до суду».
Знайди і читай цей матеріал , шматок тупого
показати весь коментар
06.11.2025 07:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Німеччині теж є свої бужанські. Кацапи -це пліснява.
показати весь коментар
06.11.2025 06:46 Відповісти
Почали щось підозрювати...
показати весь коментар
06.11.2025 06:46 Відповісти
AfD не мають нiчого спiльного з любов'ю к Кацапстану! Це одна з консервативних партiй якi зараз на щастя набирають сили. Але глобалiсти легко марають в багнi опозицiю бо знають що асоцiацiя з кацапами це погано для репутацiї. Так само намагалися валяти в багнi Трампа, але два з половиною роки розслiдування комiсiї Мюллера на знайдено НIЧОГО! Так само вбивають i нiмецькiх консерваторiв. Люди, треба хоч iнколи трохи думати!
показати весь коментар
06.11.2025 06:58 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 07:04 Відповісти
Та всі все знють, але обсираються на кожному кроці.
показати весь коментар
06.11.2025 07:14 Відповісти
Про траМпона насмешили !…
Вываляться в гамне, лучше не сделает никто , чем он сам !
показати весь коментар
06.11.2025 07:15 Відповісти
Дуже смішно. На минулих виборах одним з головних пунктів в їх програмі було поглиблення співпраці з рф, зняття санкцій і тд. Вони свого звʼязку з рф самі не приховують.
показати весь коментар
06.11.2025 07:29 Відповісти
точно нічого спільного не мають?
ти з тих ідіотів. що ненавидять мігрантів і вірять, що партія афд тобі допоможе?
то читай, роспропагандон:
У серпні 2023-го видання The Insider і Spiegel провели https://detector.media/infospace/article/215177/2023-08-05-the-insider-i-spiegel-kreml-vykorystovuvav-nimetsku-ultrapravu-partiyu-alternatyva-dlya-nimechchyny-shchob-zupynyty-dopomogu-ukraini/ розслідування, яке довело пряме фінансування Росією німецьких ультраправих. Посередником був прокремлівський пропагандист Володимир Сергієнко, який постійно мешкає у ФРН, має і німецьке, і російське громадянство, але виступає на російських політичних шоу як «німецький політолог». Через Сергієнка представники AfD «https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreml-afd/32534692.html отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та навіть подавали на власний уряд до суду».
Знайди і читай цей матеріал , шматок тупого
показати весь коментар
06.11.2025 07:31 Відповісти
😂😂😂🙈🙈🙈
показати весь коментар
06.11.2025 07:39 Відповісти
Да ти шо?

Цікаво, а що ти нюхаєш?
показати весь коментар
06.11.2025 07:45 Відповісти
Очі протри...
Керівники ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» планують допитати двох партійних законодавців щодо їхніх зв'язків із загальноєвропейською проросійською мережею дезінформації, яку викрили спецслужби Чехії і яку організував Віктор Медведчук.

Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-02/german-far-right-afd-party-looking-into-alleged-russia-links?srnd=europe-politics пише Bloomberg з посиланням на пресслужбу політсили та джерела.

Йдеться про Максиміліана Кра, провідного кандидата від партії на виборах до Європейського парламенту в червні, та Петра Бюстрона, депутата нижньої палати парламенту Берліна. Інформацію про ймовірну причетність депутатів до мережі оприлюднили у звіті видання Spiegel.

За словами німецького чиновника, внутрішня розвідка Німеччини зіграла ключову роль у чеському розслідуванні.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер минулого тижня заявила, що чеське розслідування завдало «важливого удару» по російській дезінформації. Фезер у коментарі Spiegel зазначила, що провідні політики AfD неодноразово з'являлися на «Voice of Europe», через який поширювали дезінформацію. А це є доказом того, що партійні «друзі путіна неодноразово дозволяють використати себе тут і робити їх частиною російського пропагандистського апарату».
Я вже мовчу про Вагенкнехт...
показати весь коментар
06.11.2025 08:03 Відповісти
Alex Zverev , ruski , tebe nravitsa Tromb ? 🤔
показати весь коментар
06.11.2025 08:50 Відповісти
"Це одна з консервативних партiй якi зараз на щастя набирають сили"

ну, тебе в канаде виднее что там в германии
показати весь коментар
06.11.2025 10:07 Відповісти
Кацап детектед.
показати весь коментар
06.11.2025 11:54 Відповісти
Східна скурвленна рашистогебенією Німеччина готова служити хйлу й його підйхйлкам!!!
показати весь коментар
06.11.2025 07:17 Відповісти
"Східна скурвленна рашистогебенією Німеччина готова служити хйлу"

мадам, смешно читать такое от подданной агента краснова
показати весь коментар
06.11.2025 10:08 Відповісти
Колишньому канцлеру Німеччини, соціал-демократу Ґергарду Шредеру заблокували перекази російських грошей за посаду в раді директорів компанії Nord Stream 2.
Нині 81-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2. Однойменний газопровід із Росії в Німеччину дном Балтійського моря будувався вздовж першого схожого проєкту, "Північного потоку", який підтримував Шредер, коли був канцлером.
Після відходу у відставку в 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
Блокування грошових переказів від одного джерела навряд чи призведе до фінансових труднощів у колишнього канцлера, у якого є інші рахунки й джерела доходів.
показати весь коментар
06.11.2025 07:21 Відповісти
У 2005 році, невдовзі після відходу з поста канцлера, він перейшов на роботу до трубопровідної компанії Nord Stream.
Там він і досі є головою комітету акціонерів. Ексканцлер також є головою наглядової ради російського державного енергетичного велетня "Роснефть" та досі позначений у відповідному комерційному реєстрі як голова ради директорів компанії Nord Stream 2 AG.
показати весь коментар
06.11.2025 07:25 Відповісти
Свого часу саме Німеччина збагатила політичну лексику терміном "шредеризація Європи". Його використовують, коли звичайні колишні політики з Німеччини, Австрії, Франції та інших країн обіймають добре оплачувані посади в російських державних або близьких до влади компаніях.

Однак зараз - на тлі великої війни Росії проти України - в ЄС швидко починають розуміти, яку небезпеку для міцності власних тилів становить це російське підгодовування європейських політичних еліт.
показати весь коментар
06.11.2025 07:32 Відповісти
Це називається простим словом Verrat,
за яким стоять однозначні дії - заборона партії,
викриття всіх лояльних до неї і депортація
.. на росію.
показати весь коментар
06.11.2025 07:25 Відповісти
Лівому уряду Мерця дуже не подобається, коли від нього вимагають звіту, на що було витрачено гроші платників податків. Ця "підозра" просто ще один кривавий наклеп на єдину праву опозиційну партію.
показати весь коментар
06.11.2025 07:35 Відповісти
Уряд Мерца лівий? 😂 🙈
показати весь коментар
06.11.2025 07:41 Відповісти
Звiсно. Це уряд - результат коаліції блоку ХДС/ХСС (CDU/CSU), від якої висувався Мерц, із соціал-демократами. До цієї коаліції формально не увійшли "зелені" (Grüne), але без їхніх підголосів не може бути проведене жодне голосування в Бундестазі на користь коаліції. Тому Мерц заради збереження посади канцлера здав усі позиції своєї партії лівим - СДПН (SPD) та "зеленим". Яскравий приклад потурання "зеленим" - нещодавній підрив найбільшої АЕС у Європі, яка б могла забезпечувати електрикою 5 млн домогосподарств.
показати весь коментар
06.11.2025 08:06 Відповісти
Админы забаньте ватного дебила
показати весь коментар
25.12.2025 04:02 Відповісти
показати весь коментар
06.11.2025 08:39 Відповісти
ГДР можна трансформувати в ФРГ , но Штазі не дінеться ні куди на скільки хватка кгб сильна своїми архівами які були перевезені в москву , а зараз просто тягають за ниточки.
показати весь коментар
06.11.2025 08:28 Відповісти
Жаль что их нельзя привезти на допрос к старому доброму дядюшке Мюллеру.
показати весь коментар
06.11.2025 08:47 Відповісти
Так це давно відомий факт , московські метастази проникають в усі сфери Німеччини ...
Єдиний вихід для будь якої нації це створення свого мосаду і ліквідація метастаз при доказах співпраці з ворогом , іншого не дано за всю історію людства...
показати весь коментар
06.11.2025 08:51 Відповісти
Після повалу берлінської стіни і об,єднання в фрг з дрндуже багато кацапського комуняцького налізло
показати весь коментар
06.11.2025 10:46 Відповісти
Почему в Европе правые партии такие конченные
показати весь коментар
25.12.2025 04:01 Відповісти
 
 