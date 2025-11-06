AfD у Німеччині підозрюють у шпигунстві на користь Росії, - Der Spiegel
Депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту і вразливості критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Der Spiegel.
Німецькі політики занепокоєні ймовірним збором даних для РФ
Політики і представники силових структур побоюються, що ці дані збирали для передання Росії, уточнює видання.
Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити, щоб цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни".
За його словами, у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Маєр прямо звинуватив партію в тому, що вона діє в інтересах Росії.
Схожу позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. В інтерв'ю Der Spiegel він зазначив, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно докладні запитання про військовий потенціал Бундесверу і його слабкі місця".
За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем" і "може свідчити про збір чутливої інформації, цінної для іноземних держав, насамперед для Росії".
Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що і міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути скоординованими, а їхня мета - виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.
Інтерес до кіберзахисту та інфраструктури датацентрів
AfD, за даними видання, виявляє особливий інтерес до тем безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій. Партія ставила запитання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним живленням і наскільки ефективно вони захищені від кібератак.
"Детальні відповіді на такі запитання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів і військових аналітиків Кремля", — йдеться в матеріалі.
Партії коаліції в Бундестазі вже заявили про наявність "очевидних зв’язків" між AfD і російським посольством у Берліні.
Міністр Маєр також згадав про "тісні контакти" цієї партії не тільки з Росією, а й із Китаєм.
Голова фракції ХДС/ХСС Єнс Шпан наголосив, що "підозра в тому, що депутати працюють у парламенті на користь ворожої держави, є найважчою з можливих".
За його словами, якщо лідерка AfD Аліса Вайдель не надасть переконливих пояснень, вона може стати "співучасницею можливої державної зради".
У серпні 2023-го видання The Insider і Spiegel провели https://detector.media/infospace/article/215177/2023-08-05-the-insider-i-spiegel-kreml-vykorystovuvav-nimetsku-ultrapravu-partiyu-alternatyva-dlya-nimechchyny-shchob-zupynyty-dopomogu-ukraini/ розслідування, яке довело пряме фінансування Росією німецьких ультраправих. Посередником був прокремлівський пропагандист Володимир Сергієнко, який постійно мешкає у ФРН, має і німецьке, і російське громадянство, але виступає на російських політичних шоу як «німецький політолог». Через Сергієнка представники AfD «https://www.radiosvoboda.org/a/news-kreml-afd/32534692.html отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи та навіть подавали на власний уряд до суду».
Керівники ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» планують допитати двох партійних законодавців щодо їхніх зв'язків із загальноєвропейською проросійською мережею дезінформації, яку викрили спецслужби Чехії і яку організував Віктор Медведчук.
Про це https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-02/german-far-right-afd-party-looking-into-alleged-russia-links?srnd=europe-politics пише Bloomberg з посиланням на пресслужбу політсили та джерела.
Йдеться про Максиміліана Кра, провідного кандидата від партії на виборах до Європейського парламенту в червні, та Петра Бюстрона, депутата нижньої палати парламенту Берліна. Інформацію про ймовірну причетність депутатів до мережі оприлюднили у звіті видання Spiegel.
За словами німецького чиновника, внутрішня розвідка Німеччини зіграла ключову роль у чеському розслідуванні.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер минулого тижня заявила, що чеське розслідування завдало «важливого удару» по російській дезінформації. Фезер у коментарі Spiegel зазначила, що провідні політики AfD неодноразово з'являлися на «Voice of Europe», через який поширювали дезінформацію. А це є доказом того, що партійні «друзі путіна неодноразово дозволяють використати себе тут і робити їх частиною російського пропагандистського апарату».
Нині 81-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2. Однойменний газопровід із Росії в Німеччину дном Балтійського моря будувався вздовж першого схожого проєкту, "Північного потоку", який підтримував Шредер, коли був канцлером.
Після відходу у відставку в 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
Блокування грошових переказів від одного джерела навряд чи призведе до фінансових труднощів у колишнього канцлера, у якого є інші рахунки й джерела доходів.
Там він і досі є головою комітету акціонерів. Ексканцлер також є головою наглядової ради російського державного енергетичного велетня "Роснефть" та досі позначений у відповідному комерційному реєстрі як голова ради директорів компанії Nord Stream 2 AG.
Однак зараз - на тлі великої війни Росії проти України - в ЄС швидко починають розуміти, яку небезпеку для міцності власних тилів становить це російське підгодовування європейських політичних еліт.
