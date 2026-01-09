Ексспівробітника ЗС Швеції затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - ЗМІ
У Швеції правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював на Збройні сили країни.
Про це повідомляє SVT, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Чоловік зараз утримується під вартою за підозрою у шпигунстві для Росії.
"Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки", – заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст.
Працював у ЗС Швеції
Чоловік був заарештований у середу за підозрою у шпигунстві.
- Йому близько 35 років. Раніше він працював консультантом у Збройних силах Швеціїчерез IT-консалтингову компанію в період з 2018 по 2022 рік.
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