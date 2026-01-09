Ексспівробітника ЗС Швеції затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - ЗМІ

У Швеції правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Раніше він працював на Збройні сили країни.

Про це повідомляє SVT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Чоловік зараз утримується під вартою за підозрою у шпигунстві для Росії.

"Наразі розслідування вказує на те, що підозрюваний перебував у руках російської розвідки", – заявив старший прокурор Матс Льюнгквіст.

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Працював у ЗС Швеції

Чоловік був заарештований у середу за підозрою у шпигунстві.

Йому близько 35 років. Раніше він працював консультантом у Збройних силах Швеціїчерез IT-консалтингову компанію в період з 2018 по 2022 рік.

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