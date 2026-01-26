Готовили подрыв в центре Киева: российских агентов приговорили к 15 годам за решеткой, - СБУ
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), которых СБУ задержала в сентябре 2024 года в Запорожье.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно?
Как установило расследование, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.
Для этого они по инструкции куратора из РФ приобрели необходимые компоненты для изготовления детонирующего механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике.
Исполнители задания ГРУ РФ
По данным следствия, заказ российской группы выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
После вербовки агенты подожгли несколько автомобилей Сил обороны.
Контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения "тестового" задания.
Приговоры российским агентам
Во время обысков у злоумышленников изъяты комплектующие к детонирующему механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором.
Суд признал обоих агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жах! Я б їх в кращому випадку депортувала кудись в Сибір, а в гіршому - прибивала б десь тихенько. Це не люди. Це - біосміття.
На жаль, в СБУ ще дуже багато роботи по виявленню подібних істот.
Або ми не думаємо ?
В окупованому Енергодарі жінку засудили на 14 років нібито за переказ коштів на ЗСУ.
https://farvatermedia.com/news/okupanty-v-debaltsevomu-*********-prava-materi-semy-ditei-u-mezhakh-skhemy-vyluchennia-ditei/
В окупованому Енергодарі жінку засудили до 14 років колонії за обвинуваченням у «державній зраді». Як стверджують окупаційні структури, у грудні 2023 року вона нібито переказала волонтерам та військовослужбовцям ЗСУ близько 3 тисяч гривень через застосунок «Приват24».
Раніше в Мелітополі російський суд засудив 65-річну жінку до 12,5 років ув'язнення за переказ 1400 рублів на українські рахунки. Такі вироки окупаційна влада використовує як інструмент залякування населення та придушення будь-яких проявів підтримки України.
це вона вимагала відміни смертної кари 😁