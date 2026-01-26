2 441 14

Готовили подрыв в центре Киева: российских агентов приговорили к 15 годам за решеткой, - СБУ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), которых СБУ задержала в сентябре 2024 года в Запорожье.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТсо ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно?

Как установило расследование, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.

Для этого они по инструкции куратора из РФ приобрели необходимые компоненты для изготовления детонирующего механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике.

Исполнители задания ГРУ РФ

По данным следствия, заказ российской группы выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки агенты подожгли несколько автомобилей Сил обороны.

Контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения "тестового" задания.

Приговоры российским агентам

Во время обысков у злоумышленников изъяты комплектующие к детонирующему механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором.

Суд признал обоих агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

Топ комментарии
+8
Дівчині 20, вийде років в 30 за хорошу поведінку. І що з неї буде?...
Жах! Я б їх в кращому випадку депортувала кудись в Сибір, а в гіршому - прибивала б десь тихенько. Це не люди. Це - біосміття.
На жаль, в СБУ ще дуже багато роботи по виявленню подібних істот.
26.01.2026 16:21 Ответить
+3
Чому не засудили на 35 років ? чому ? чому ?
Або ми не думаємо ?
В окупованому Енергодарі жінку засудили на 14 років нібито за переказ коштів на ЗСУ.

https://farvatermedia.com/news/okupanty-v-debaltsevomu-*********-prava-materi-semy-ditei-u-mezhakh-skhemy-vyluchennia-ditei/

В окупованому Енергодарі жінку засудили до 14 років колонії за обвинуваченням у «державній зраді». Як стверджують окупаційні структури, у грудні 2023 року вона нібито переказала волонтерам та військовослужбовцям ЗСУ близько 3 тисяч гривень через застосунок «Приват24».

Раніше в Мелітополі російський суд засудив 65-річну жінку до 12,5 років ув'язнення за переказ 1400 рублів на українські рахунки. Такі вироки окупаційна влада використовує як інструмент залякування населення та придушення будь-яких проявів підтримки України.
26.01.2026 16:30 Ответить
+3
Чому тільки 15???
26.01.2026 16:45 Ответить
Сухарі з чефіром стануть смачним делікатесом на 15 років. Воно того вартувало
26.01.2026 16:10 Ответить
чефір це жирно для них
26.01.2026 16:38 Ответить
десь поряд повнен сидіти Колован 🤡
26.01.2026 16:18 Ответить
Тому до згідно кримінально кодексу України 15 років позбавлення волі це максимальний строк який має право застосувати суд. За окремі види злочинів в Україні можливе пожиттєве позбавлення волі. Але для прикладу 20-25 років як на московії суд не має права присудити. Під час війни відповідальність повинна бути посилена, але Верховна Рада навіть не збирається внести відповідні зміни до КК України, можливо вони бояться що великі строки позбавлення волі колись і до них можуть застосувати. Це лише моє припущення чому «народні обранці» не збільшують межі покарання. Можливо є інші причини.
26.01.2026 17:09 Ответить
Думаю, Ви праві на 100%, що зебанда через свій страх не відвищує терміни.
26.01.2026 19:28 Ответить
15 лет кормить этих орков в тюрьме? Да вы что? Более простых способов их наказания нет, что-ли?
26.01.2026 16:55 Ответить
ти ж в европі
це вона вимагала відміни смертної кари 😁
26.01.2026 17:07 Ответить
Да никто в принципе их и не заметит.. )
26.01.2026 17:24 Ответить
Будуть працювати.
26.01.2026 19:29 Ответить
что у них в голове когда они идут на это? ну типа даже идиоту должно быть понятно что в тюрягу загремишь 99%, ладно вата, дак элементарный инстинкт выживания должен быть, или у них это как работает?
26.01.2026 18:09 Ответить
Вдарте її по підошвах дерев'яною палицею.
27.01.2026 07:56 Ответить
 
 