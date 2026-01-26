Готовили подрыв в центре Киева: российских агентов приговорили к 15 годам за решеткой, - СБУ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получили два агента российской военной разведки (более известной как ГРУ РФ), которых СБУ задержала в сентябре 2024 года в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно?

Как установило расследование, злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины.

Для этого они по инструкции куратора из РФ приобрели необходимые компоненты для изготовления детонирующего механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике.

Исполнители задания ГРУ РФ

По данным следствия, заказ российской группы выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

После вербовки агенты подожгли несколько автомобилей Сил обороны.

Контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения "тестового" задания.

Приговоры российским агентам

Во время обысков у злоумышленников изъяты комплектующие к детонирующему механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором.

Суд признал обоих агентов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

