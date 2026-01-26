Готували підрив у центрі Києва: російських агентів засудили до 15 років за ґратами, - СБУ
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), яких СБУ затримала у вересні 2024 року у Запоріжжі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що відомо?
Як встановило розслідування, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.
Для цього вони за інструкцією куратора з РФ придбали необхідні складові для виготовлення детонуючого механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні.
Виконавці завдання ГРУ РФ
За даними слідства, замовлення російського гру виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
Після вербування агенти підпалили декілька авто Сил оборони.
Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала агентів на етапі виконання "тестового" завдання.
Вироки російським агентам
Під час обшуків у зловмисників вилучено комплектуючі до детонуючого механізму та інші докази співпраці з куратором.
Суд визнав обох агентів винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).
Жах! Я б їх в кращому випадку депортувала кудись в Сибір, а в гіршому - прибивала б десь тихенько. Це не люди. Це - біосміття.
На жаль, в СБУ ще дуже багато роботи по виявленню подібних істот.
Або ми не думаємо ?
В окупованому Енергодарі жінку засудили на 14 років нібито за переказ коштів на ЗСУ.
В окупованому Енергодарі жінку засудили до 14 років колонії за обвинуваченням у «державній зраді». Як стверджують окупаційні структури, у грудні 2023 року вона нібито переказала волонтерам та військовослужбовцям ЗСУ близько 3 тисяч гривень через застосунок «Приват24».
Раніше в Мелітополі російський суд засудив 65-річну жінку до 12,5 років ув'язнення за переказ 1400 рублів на українські рахунки. Такі вироки окупаційна влада використовує як інструмент залякування населення та придушення будь-яких проявів підтримки України.
це вона вимагала відміни смертної кари 😁