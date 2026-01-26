Готували підрив у центрі Києва: російських агентів засудили до 15 років за ґратами, - СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), яких СБУ затримала у вересні 2024 року у Запоріжжі.

Що відомо?

Як встановило розслідування, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.

Для цього вони за інструкцією куратора з РФ придбали необхідні складові для виготовлення детонуючого механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні.

Виконавці завдання ГРУ РФ

За даними слідства, замовлення російського гру виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування агенти підпалили декілька авто Сил оборони.

Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала агентів на етапі виконання "тестового" завдання.

Вироки російським агентам

Під час обшуків у зловмисників вилучено комплектуючі до детонуючого механізму та інші докази співпраці з куратором.

Суд визнав обох агентів винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

