УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини Вироки за державну зраду Протидія терактам
2 441 14

Готували підрив у центрі Києва: російських агентів засудили до 15 років за ґратами, - СБУ

сбу

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ РФ), яких СБУ затримала у вересні 2024 року у Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як встановило розслідування, зловмисники готували підрив у багатолюдному місці у Києві, щоб спровокувати панічні настрої в столиці України.

Для цього вони за інструкцією куратора з РФ придбали необхідні складові для виготовлення детонуючого механізму до саморобної бомби, а потім мали поєднати його із вибухівкою, захованою у схроні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка наводила російські КАБи на оборонців Донеччини

Виконавці завдання ГРУ РФ

За даними слідства, замовлення російського гру виконували 20-річна місцева жителька та її 26-річний співмешканець. Обидва потрапили у поле зору ворога, коли шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування агенти підпалили декілька авто Сил оборони.

Контррозвідка спрацювала на випередження і затримала агентів на етапі виконання "тестового" завдання.

Читайте також: Затримано військового, який "зливав" ворогу локації ППО біля українських аеродромів, - СБУ. ФОТО

Вироки російським агентам

Під час обшуків у зловмисників вилучено комплектуючі до детонуючого механізму та інші докази співпраці з куратором.

Суд визнав обох агентів винними за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Також читайте: Жінка готувала підрив авто посадовця Нацполіції в Дніпрі: СБУ затримала агентку РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20638) вирок (1177) СБУ (13813) теракт (1159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дівчині 20, вийде років в 30 за хорошу поведінку. І що з неї буде?...
Жах! Я б їх в кращому випадку депортувала кудись в Сибір, а в гіршому - прибивала б десь тихенько. Це не люди. Це - біосміття.
На жаль, в СБУ ще дуже багато роботи по виявленню подібних істот.
показати весь коментар
26.01.2026 16:21 Відповісти
+3
Чому не засудили на 35 років ? чому ? чому ?
Або ми не думаємо ?
В окупованому Енергодарі жінку засудили на 14 років нібито за переказ коштів на ЗСУ.

https://farvatermedia.com/news/okupanty-v-debaltsevomu-*********-prava-materi-semy-ditei-u-mezhakh-skhemy-vyluchennia-ditei/

В окупованому Енергодарі жінку засудили до 14 років колонії за обвинуваченням у «державній зраді». Як стверджують окупаційні структури, у грудні 2023 року вона нібито переказала волонтерам та військовослужбовцям ЗСУ близько 3 тисяч гривень через застосунок «Приват24».

Раніше в Мелітополі російський суд засудив 65-річну жінку до 12,5 років ув'язнення за переказ 1400 рублів на українські рахунки. Такі вироки окупаційна влада використовує як інструмент залякування населення та придушення будь-яких проявів підтримки України.
показати весь коментар
26.01.2026 16:30 Відповісти
+3
Чому тільки 15???
показати весь коментар
26.01.2026 16:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сухарі з чефіром стануть смачним делікатесом на 15 років. Воно того вартувало
показати весь коментар
26.01.2026 16:10 Відповісти
чефір це жирно для них
показати весь коментар
26.01.2026 16:38 Відповісти
десь поряд повнен сидіти Колован 🤡
показати весь коментар
26.01.2026 16:18 Відповісти
Дівчині 20, вийде років в 30 за хорошу поведінку. І що з неї буде?...
Жах! Я б їх в кращому випадку депортувала кудись в Сибір, а в гіршому - прибивала б десь тихенько. Це не люди. Це - біосміття.
На жаль, в СБУ ще дуже багато роботи по виявленню подібних істот.
показати весь коментар
26.01.2026 16:21 Відповісти
Чому не засудили на 35 років ? чому ? чому ?
Або ми не думаємо ?
В окупованому Енергодарі жінку засудили на 14 років нібито за переказ коштів на ЗСУ.

https://farvatermedia.com/news/okupanty-v-debaltsevomu-*********-prava-materi-semy-ditei-u-mezhakh-skhemy-vyluchennia-ditei/

В окупованому Енергодарі жінку засудили до 14 років колонії за обвинуваченням у «державній зраді». Як стверджують окупаційні структури, у грудні 2023 року вона нібито переказала волонтерам та військовослужбовцям ЗСУ близько 3 тисяч гривень через застосунок «Приват24».

Раніше в Мелітополі російський суд засудив 65-річну жінку до 12,5 років ув'язнення за переказ 1400 рублів на українські рахунки. Такі вироки окупаційна влада використовує як інструмент залякування населення та придушення будь-яких проявів підтримки України.
показати весь коментар
26.01.2026 16:30 Відповісти
Чому тільки 15???
показати весь коментар
26.01.2026 16:45 Відповісти
Тому до згідно кримінально кодексу України 15 років позбавлення волі це максимальний строк який має право застосувати суд. За окремі види злочинів в Україні можливе пожиттєве позбавлення волі. Але для прикладу 20-25 років як на московії суд не має права присудити. Під час війни відповідальність повинна бути посилена, але Верховна Рада навіть не збирається внести відповідні зміни до КК України, можливо вони бояться що великі строки позбавлення волі колись і до них можуть застосувати. Це лише моє припущення чому «народні обранці» не збільшують межі покарання. Можливо є інші причини.
показати весь коментар
26.01.2026 17:09 Відповісти
Думаю, Ви праві на 100%, що зебанда через свій страх не відвищує терміни.
показати весь коментар
26.01.2026 19:28 Відповісти
15 лет кормить этих орков в тюрьме? Да вы что? Более простых способов их наказания нет, что-ли?
показати весь коментар
26.01.2026 16:55 Відповісти
ти ж в европі
це вона вимагала відміни смертної кари 😁
показати весь коментар
26.01.2026 17:07 Відповісти
Да никто в принципе их и не заметит.. )
показати весь коментар
26.01.2026 17:24 Відповісти
Будуть працювати.
показати весь коментар
26.01.2026 19:29 Відповісти
что у них в голове когда они идут на это? ну типа даже идиоту должно быть понятно что в тюрягу загремишь 99%, ладно вата, дак элементарный инстинкт выживания должен быть, или у них это как работает?
показати весь коментар
26.01.2026 18:09 Відповісти
Вдарте її по підошвах дерев'яною палицею.
показати весь коментар
27.01.2026 07:56 Відповісти
 
 