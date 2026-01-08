15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка наводила російські КАБи на оборонців Донеччини

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала ще одна агентка ФСБ, яка коригувала російські обстріли Донеччини.

Як встановило розслідування, зловмисниця наводила керовані авіабомби, ударні дрони та артилерію рашистів на локації Сил оборони на Краматорському напрямку, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі слідства

Співробітники СБУ затримали її у липні цього року в прифронтовій Дружківці, де вона відстежувала координати українських військ, по яких ворог готував атаки.

За матеріалами справи, завдання ФСБ виконувала продавчиня місцевого магазину, яка потрапила до уваги російської спецслужби, коли публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Щоб зібрати розвіддані, агентка випитувала інформацію під час побутових розмов з відвідувачами торговельного закладу.

Найбільше вона намагалася дізнатися геолокації вогневих позицій української артилерії, яка стримує атаки рашистів на Костянтинівку.

Також потенційними "цілями" ворога були запасні командні пункти та логістичні склади із озброєнням і боєприпасами Сил оборони.

Крім цього зловмисниця фіксувала на телефонну камеру із вікна власного помешкання рух військових колон у напрямку передової.

При обшуку в неї вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який вона використовувала для збору розвідувальної інформації та контактів з куратором від ФСБ.

За матеріалами СБУ суд визнав агентку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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