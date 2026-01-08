Вимагали 35 000 доларів та змушували продати авто: у Дніпрі затримано 2 зловмисників. ФОТОрепортаж

Двоє мешканців Дніпропетровської області 25 та 34-х років вимагали у чоловіка 35 тисяч доларів, застосовуючи психологічний тиск та погрози насильством. Окрім цього, зловмисники змушували потерпілого продати власний транспортний засіб.

Затримали фігурантів та задокументували їх злочинну діяльність слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативниками СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі слідства

Правоохоронці провели слідчі та розшукові заходи та 6 січня затримали фігурантів в одному з торгівельно-розважальних центрів Дніпра під час передачі частини коштів у розмірі 10 тисяч доларів.

Під час особистого огляду у затриманих вилучили грошові кошти, мобільні телефони та документи. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів також вилучено банківські картки, електронні носії інформації та комп’ютерну техніку, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Чоловіків затримали

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури їм вручили повідомлення про підозру. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.





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