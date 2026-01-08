Требовали 35 000 долларов и заставляли продать авто: в Днепре задержаны 2 злоумышленника. ФОТОрепортаж

Двое жителей Днепропетровской области 25 и 34 лет требовали у мужчины 35 тысяч долларов, применяя психологическое давление и угрозы насилия.Кроме того, злоумышленники заставляли потерпевшего продать собственное транспортное средство.

Задержали фигурантов и задокументировали их преступную деятельность следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Детали следствия

Правоохранители провели следственные и розыскные мероприятия и 6 января задержали фигурантов в одном из торгово-развлекательных центров Днепра во время передачи части средств в размере 10 тысяч долларов.

Во время личного досмотра у задержанных изъяли денежные средства, мобильные телефоны и документы. В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов также изъяты банковские карты, электронные носители информации и компьютерная техника, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Мужчины были задержаны

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры им вручили уведомление о подозрении. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.





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