15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, наводившая российские КАБы на защитников Донетчины

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна агентка ФСБ, корректировавшая российские обстрелы Донецкой области.

Как установило расследование, злоумышленница наводила управляемые авиабомбы, ударные дроны и артиллерию рашистов на локации Сил обороны на Краматорском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали следствия

Сотрудники СБУ задержали ее в июле этого года в прифронтовой Дружковке, где она отслеживала координаты украинских войск, по которым враг готовил атаки.

По материалам дела, задание ФСБ выполняла продавщица местного магазина, которая попала в поле зрения российской спецслужбы, когда публиковала прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.

Чтобы собрать разведданные, агент выпытывала информацию во время бытовых разговоров с посетителями торгового заведения.

Больше всего она пыталась узнать геолокации огневых позиций украинской артиллерии, которая сдерживает атаки рашистов на Константиновку.

Также потенциальными "целями" врага были запасные командные пункты и логистические склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

Кроме этого, злоумышленница фиксировала на телефонную камеру из окна своего жилья движение военных колонн в направлении передовой.

При обыске у нее изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для сбора разведывательной информации и контактов с куратором от ФСБ.

По материалам СБУ суд признал агентку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

