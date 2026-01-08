15 лет тюрьмы получила еще одна предательница, наводившая российские КАБы на защитников Донетчины
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила еще одна агентка ФСБ, корректировавшая российские обстрелы Донецкой области.
Как установило расследование, злоумышленница наводила управляемые авиабомбы, ударные дроны и артиллерию рашистов на локации Сил обороны на Краматорском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали следствия
Сотрудники СБУ задержали ее в июле этого года в прифронтовой Дружковке, где она отслеживала координаты украинских войск, по которым враг готовил атаки.
По материалам дела, задание ФСБ выполняла продавщица местного магазина, которая попала в поле зрения российской спецслужбы, когда публиковала прокремлевские комментарии в Telegram-каналах.
Чтобы собрать разведданные, агент выпытывала информацию во время бытовых разговоров с посетителями торгового заведения.
Больше всего она пыталась узнать геолокации огневых позиций украинской артиллерии, которая сдерживает атаки рашистов на Константиновку.
Также потенциальными "целями" врага были запасные командные пункты и логистические склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.
Кроме этого, злоумышленница фиксировала на телефонную камеру из окна своего жилья движение военных колонн в направлении передовой.
При обыске у нее изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для сбора разведывательной информации и контактов с куратором от ФСБ.
По материалам СБУ суд признал агентку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
